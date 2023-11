Hay cosas que pasan una vez en la vida. Aunque, en algunos ocasiones el emplazamiento se repite. El sorteo de la Primitiva del pasado sábado 28 de octubre dejó un premio millonario en Xàtiva. Un residente o visitante de la capital de la Costera se convirtió en el único acertante de primera categoría (6 aciertos), sellando su boleto ganador en la administración emplazada en el Centro Comercial Plaza Mayor.

Bautizado en ocasiones anteriores como la «Doña Manolita» de Xàtiva, este punto de venta ha repartido varios premios millonarios en la localidad durante los últimos años. Y el pasado sábado volvió a ocurrir de nuevo. La suerte volvió a sonreír a un cliente del mismo establecimiento.

Gerardo Santamaría es el gerente de la administración de lotería situada en el complejo comercial de las afueras de la ciudad. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que normalmente los premiados no se identifican, nunca llegan a conocer su identidad real:«Puede ser que alguno sí haya venido, pero como mucho nos lo ha comentado de forma muy discreta. La verdad es que la mayoría no lo hace, no destapa el pastel. Y es algo que entiendo. Si viniera el último premiado del pasado sábado incluso le aconsejaría un comportamiento similar. Le daría la enhorabuena y le comentaría que debe actuar con conocimiento, la verdad».

No es el primer premio millonario que este lotero reparte en el sorteo de la Primitiva. En 2013 ya se selló un boleto similar en su ventanilla. Además, en 2021 en el mismo punto de venta se repartió un premio millonario en la Bonoloto y otro en los Euromillones.

La «ventanilla» emplazada en el centro comercial de Xàtiva ha encadenado la venta de varios premios importantes durante los últimos años. Y también ha repartido algún premio en los sorteos de la lotería, aunque en este caso todo ha sido más disperso, además de otras sumas menores.

«Al final, lo que manda es el azar. No hay otra lectura posible. Hablar de cualquier otro componente es complicado. Pondré un ejemplo claro. El año pasado en el sorteo de la lotería de Navidad vendimos mucho, más que en otros años, y no repartimos nada al final. Nunca habíamos tenido tantas probabilidades en términos numéricos. Luego, llegó el Niño y ‘pum’, otro premio gordo, el segundo. Nunca se sabe», apostilló Santamaría.

Efecto «llamada»

A menos de dos meses para el sorteo de la lotería de Navidad, las administraciones ya está planificando uno de los tramos del año con más ventas. Santamaría explicó que es posible que se genere una especie de efecto «llamada»:«Ha pasado otros años. El premio ahora lo hemos repartido en la Primitiva, pero creo que puede acarrear una mayor participación en otros sorteos. La difusión de la noticia puede hacer que algunas personas se animen. La gente juega para intentar asegurarse la vida. Es cierto que un premio millonario ya es otro nivel, pero cualquier pellizco puede venir bien ante un imprevisto. Trabajamos para repartir suerte».

Aunque aún falta más de un mes para el sorteo de Navidad —luego vendrá el Niño— la venta de décimos se están empezando a acelerar. Los colectivos han encargado los suyos para poder vender las correspondientes papeletas y la gente, poco a poco, empieza a pensar en adquirir ese número que podría venir acompañado con una suma en metálico.

Eso sí, como todos los años, los loteros saben que las compras se aceleran conforme llegan los sorteos:«Al final mucha gente compra los décimos en las últimas semanas o los últimos días. Hay veces que tenemos grandes colas».

Cuatro personas trabajan en la administración de Lotería:«Abrimos en 2012 y trabajamos por turnos. Nuestra capacidad es limitada. Tenemos un horario comercial amplio y, la verdad, creo que ya nos hemos asentado. Contamos con una clientela más o menos fija y esto es siempre algo que se agradece».