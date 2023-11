Nueva jornada de la Tercera Federación, grupo sexto, en la que el Ontinyent 1931 defiende una semana más el liderato, mientras que el Atzeneta quiere recuperar su mejor versión en casa. El equipo taronja tenía prevista jornada intersemanal de Copa del Rey el pasado jueves, ante el Real Zaragoza, pero el partido se aplazó por las condiciones climatológicas, por el fuerte viento.

Este domingo a las 12 horas, los de Roberto Bas visitan la ciudad deportiva de Buñol, para medirse al filial granota, el Atlético Levante, en un encuentro que estará dirigido por José Ortíz Montesinos, asistido en las bandas por Dumitru Alin Cobianu y Enrique Lluna Olarte. Los levantinistas arrancaron de forma extraordinaria la competición, ocupando los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria en las primeras jornadas, pero poco a poco han ido mermando los resultados. Uno de los motivos es que cuentan con varios jugadores que suben al primer equipo y lo acusa el nivel del equipo filial. Llegan a la cita ante el Ontinyent 1931 tras caer goleados en su visita al Elche Ilicitano (4-0). Por su parte, el Ontinyent 1931 defenderá una jornada más el liderato tras vencer la pasada jornada al CD Burriana en el Clariano (2-0). Los de la capital de la Vall d'Albaida quieren aprovechar las horas bajas del Atlético Levante para seguir liderando la tabla clasificatoria.

La tarde del domingo, a partir de las 16 horas, es el turno para el Atzeneta que recibe al Rayo Ibense en el Regit. El encargado de dirigir el encuentro será Cristian Selva Vicente, asistido en las bandas por Adrián García Guerrero y Jorge Javier Crespo Calero. Los de Berna Ballester suman dos encuentros sin conocer la victoria. Perdieron la imbatibilidad ante el Ontinyent 1931 y la pasada jornada no pudieron pasar del empate ante el Silla CF (0-0). Con las bajas de Zarzoso y Adri Domínguez, que se encuentra en la recta final de la recuperación, el Atzeneta buscará reencontrarse con la victoria y no desengancharse de la zona alta de la clasificación. El Rayo Ibense llega a la fecha tras imponerse al Athletic Club Torrellano (2-0). Con 12 puntos, los alicantinos son novenos en la clasificación. Tres puntos separan a los atzeteneros y al Rayo Ibense, los locales no pueden dejar pasar la oportunidad de abrir una brecha con la zona media de la tabla.