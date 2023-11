La nutria ha llegado a los ríos de la Vall d’Albaida para quedarse. Un minucioso estudio desplegado durante dos años por la Colla Ecologista l’Arrel con el apoyo económico del Ayuntamiento de Ontinyent sobre una extensión de 17,3 kilómetros de cursos fluviales ha constatado la consolidación y expansión por la mayor parte de las cuencas del Albaida y el Clariano de este mamífero carnívoro, que ha ido recolonizando de manera natural el ecosistema desde 2015 tras varias décadas desaparecido del mapa.

Los muestreos mensuales dirigidos por un grupo de biólogos junto a voluntarios del colectivo en cinco tramos han detectado la presencia de nutrias de manera bastante estable en un área de 7,1 kilómetros que representa un 41% de la superficie estudiada, concretamente en el río Missena y el Barranc de Bocairent, lo que quiere decir que el animal ha cruzado el río Clariano a su paso por Ontinyent, remontando aguas arriba, según explica el biólogo Àngel Such.

El trabajo, que se presentó el viernes, ha permitido así comprobar que estos mustélidos acuáticos efectúan desplazamientos puntuales que pueden ser relativamente largos, en lo que podría tratarse de una vía de dispersión hacia otras cuencas, como la del Serpis.

Otra conclusión relevante del estudio de l’Arrel es que las nutrias comparten hábitat —de manera más o menos puntual— con una importante comunidad de especies carnívoras de mamíferos como la mustela, la gineta, la garduña o incluso el gato serval. «Están casi todas las especies potenciales», subraya Such. Los resultados confirman la importancia de estos ecosistemas en términos de biodiversidad y la necesidad de conservarlos.

A raíz del análisis de los excrementos, también se ha corroborado el papel que puede jugar la nutria como factor de control de especies exóticas invasoras como el cangrejo de río americano, cuya proliferación ha favorecido de hecho la expansión de la especie carnívora autóctona a tiempo que ha tenido un efecto negativo en la conservación de los ecosistemas por el desplazamiento de otros ejemplares como el cangrejo de río de patas blancas.

El equipo de biólogos de la Vall d’Albaida ha comprobado que las nutrias presentes en la comarca muestran en principio bajas tasas de infestación por los diferentes grupos de parásitos. Por otro lado, se ha examinado el comportamiento de marcaje de estos animales con sus excrementos como herramienta de comunicación con otros ejemplares de la especie.

La reproducción de la especie

Pese a los esfuerzos desplegados por los investigadores, sin embargo, tras los trabajos sobre el terreno no se ha conseguido comprobar la reproducción de la especie, puesto que no se ha registrado ninguna cría y no se ha podido establecer la relación entre la nutria y otros aspectos que pudieran influir en ella, como la estructura o las características del hábitat.

Lo que sí se ha determinado es que tanto en Ontinyent como en el resto de zonas sometidas a muestreo de la Vall d’Albaida, la nutria puede usar tramos bajos del río con agua permanente poco contaminada, que presentan cierto y elevado grado de desarrollo de la vegetación herbácea de ribera, con un elevado grado de protección. También se han registrado nutrias en tramos de barrancos, con cursos de agua estacionales, y vegetación de ribera más diversa, con especies arbóreas típicas y mayor presencia de especies autóctonas, tal como detalla el estudio.

Concienciación sobre los ríos

Además de adquirir conocimientos sobre la ecología de la especie, el trabajo busca concienciar y colaborar en la difusión —tanto entre la ciudadanía en general como en un ámbito educativo— de la importancia de la nutria como especie característica de los ríos y de otros carnívoros con los que comparte hábitat, así como de los valores de los ecosistemas de la comarca.

«Con un clima cada vez más seco y cálido y un paisaje transformado por la agricultura, poco idóneo para la fauna, los ríos tienen un valor ecológico importante porque hacen de conectores, dan protección y satisfacen las necesidades del ecosistema», señala el biólogo Àngel Such.

La investigación hace un llamamiento a limpiar los ríos de la Vall y a vigilar la calidad de las aguas, junto al necesario seguimiento y control de las especies invasoras de fauna —como el galápago de Florida— y flora -como la Ludwigia— para monitorizar su evolución. En la presentación del estudio en Ontinyent, el pasado viernes, participaron —además del propio Such— los biólogos Gustau Calabuig y Ramon Gómez, el presidente de l’Arrel David Gironés y la regidora Sayo Gandia.