Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de julio. Un transeúnte se dio cuenta de que en la ermita de Sant Esteve de Ontinyent faltaba una de las dos campanas y avisó a la asociación de Llumeners que custodia este templo construido en el siglo XVII y emplazado en un espacio natural bastante apartado en Ontinyent, que es frecuentado por amantes de la naturaleza y los paseos.

La Guardia Civil comenzó entonces una investigación para intentar esclarecer lo ocurrido. Desde un primer momento se barajó la posibilidad de que fuera un robo «por encargo». Aunque no han recibido mucha más información, fuentes de los Llumeners explicaron que creen que la pieza estará en una propiedad como una masía o una casa rural: «La Guardia Civil no nos ha informado de nada nuevo. Lo que sí que nos comentaron los agentes en su momento es que no parecía que el robo fuera por el valor de venta del bronce de la campan. La pieza pesaba 45 kilogramos en total y no tendría un valor al peso superior a 300 euros en el mercado».

Además había dos campanas y solo robaron una, «lo que no tiene demasiado sentido. La campana que se llevaron fue desmontada con mucho cuidado y dejaron el contrapeso y demás material en el suelo con cuidado. No echaron la campana al suelo, sino que la bajaron al peso y se la llevaron a mí hasta la valla que hay en la entrada, recorriendo más de 200 metros con la pieza».

«Todo hace pensar que lo han robado para usarla en algún masía o casa rural. O como elemento decorativo en otro tipo de propiedad, pero no sabemos dónde», apostillaron desde la entidad.

26 de diciembre

Si todo va según lo previsto, la ermita de Sant Esteve tendrá su nueva campaña el próximo 26 de diciembre, coincidiendo con el día del santo con el que comparte nombre. Un taller cántabro se está encargado del proceso de fabricación en bronce. Los Llumeners coordinaron una recaudación de fondos para poder contar con una nueva campana. También expusieron hace meses que intentarán reforzar las medidas de seguridad para los amigos de lo ajeno no vuelvan a actuar en el emplazamiento religioso. Es la primera vez que sufren un incidente de este tipo:«No queremos que ocurra otro».