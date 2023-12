El Olímpic y l’Olleria se quedan fuera de La Nostra Copa. El Olímpic ha sido eliminado en su primera participación en los 1/32 de final. El equipo de Xàtiva cayó este domingo 2-1 en Carcaixent en un partido en el que marcaron primero los locales, por mediación de Seral, en el minuto 8, y Hugo empataba para los setabenses en el 18. Con la igualdad se llegó el descanso, pero Seral marcó de nuevo en el minuto 76 el 2-1 con el que se llegó al final. El Olímpic acabó con diez por la expulsión de Hugo en el minuto 88. Eliminación justa porque al equipo de Xàtiva le faltó “intensidad”, según ha declarado el entrenador, Marcos Camacho, que alineó un once habitual en la Lliga Comunitat.

Camacho ha sido claro y contundente: “No suelo hablar con los jugadores tras el partido pero lo he hecho hoy. Cuando un equipo va el doble que tú es imposible ganarle. Al final se puede perder de muchas maneras, pero la intensidad no se tiene que negociar juegue quien juegue, y al final el equipo no ha estado a la altura y por eso hemos perdido”.

El técnico setabense ha sido crítico, “no podemos entrar en su juego, tenemos que tener más tranquilidad, mover más rápido y mejor el balón, superar líneas. Y cuando las hemos superado el equipo ha estado muy lejos. Lo advertí: había que hacer marcajes individuales aunque el balón estuviera en la otra área, y por errores han llegado sus dos goles”.

Durante el partido se tuvo que sustituir a Migue, por un golpe recibido en la cabeza; y se perdió a Hugo, por doble amarilla, en los últimos minutos. Kosta y Mauro Melo sumaron minutos.

Marcos Camacho ha insistido en la falta de intensidad, “soy un entrenador al que le gusta ganar siempre y al final, no sé si hay quien no estaba por la labor, y es responsabilidad mía, no hemos merecido pasar la eliminatoria”. Cerrada la participación en La Nostra Copa, “hay que continuar trabajando y desde ahora pensar ya en la liga”. El próximo partido será ante el Calpe. Antes, el viernes, asamblea de socios y socias para elegir una nueva junta directiva.

L’Olleria CF también ha quedado apeado de la competición de La Nostra Copa, tras perder el pasado domingo por un abultado 5-1 en el encuentro disputado en el campo del CD Betis Florida de Alicante. Los locales se adelantaron con un temprano gol de Juan de Dios Pérez a los dos minutos de partido, pero los de la Vall d’Albaida no se vinieron abajo pese al revés y en el minuto 17 Nico Cháfer empataba para los vidriers. Pero los alicantinos dominaron el juego y el balón, y Asensi y Abeso marcaban para el Betis Florida, que cerraba la primera parte con un 3-1 a su favor.

El partido se ponía cuesta arriba para los de Miguel Ángel Mullor, que tras el paso por vestuarios no lograban atajar el dominio local ni remontar el marcador. Torres en el minuto 66 y Puerta en el 81 marcaba para los alicantinos sentenciando el partido con el 5-1 definitivo.

L’Olleria, que llevaba dos victorias seguidas en liga, no ha podido dar continuidad a esa buena racha en La Nostra Copa, de la que queda eliminado tras la derrota ante el Betis Florida. Los de Miguel Ángel Mullor se centran ahora en la competición liguera, donde el próximo domingo visita al FB Redován.

El único equipo de las comarcas que sigue adelante en La Nostra Copa es el Canals, que el pasado miércoles ganaba 3-2 al Callosa Deportiva.