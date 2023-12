El PP presentará el lunes la moción de censura en Albaida tras atar un voto del PSPV

La moción de censura de Albaida ya tiene día. El Partido Popular presentará el próximo lunes la moción que desalojará a Compromís del gobierno municipal. Así lo ha confirmado a este diario el portavoz popular, Juan Carlos Roses, que ha conseguido el apoyo necesario del PSPV para que la proposición salga adelante y desbanque de la alcaldía a Alejandro Quilis y a los valencianistas del ejecutivo municipal. El PP, con seis ediles, ha confirmado que tiene el respaldo de una regidora socialista, un aval con el que suman siete votos, la mayoría absoluta en el consistorio.

Compromís gobierna en minoría (4 concejales) desde mediados de octubre, tras la ruptura del pacto con el PSPV, después de que una edil valencianista se negara a ratificar el acuerdo de gobierno pactado con los tres regidores socialistas y estos decidieran salir del ejecutivo. La gobernabilidad de Albaida entró con ello en una complicada situación y el PP ya aludió a una posible moción de censura en el pleno de noviembre, alegando la “catastrófica” situación económica del municipio. Ahora, los populares han conseguido el apoyo que les permite materializar la propuesta y han fijado el próximo lunes para presentarla.

Juan Carlos Roses explica que han conseguido el apoyo de una regidora socialista, “pero queremos un respaldo mayor, más fuerte, queremos que todos los ediles del PSPV apoyen la moción”, por lo que hasta la próxima semana mantendrán reuniones con el grupo socialista para recabar el resto de apoyos. El portavoz del PP de Albaida pide al PSPV “altura de miras, que miren por el pueblo y que no se dejen influir por lo que digan desde el partido a nivel autonómico”. Roses apunta a “presiones” del PSPV autonómico y provincial sobre el grupo municipal, para no apoyar la moción y pedía “que no se mire los partidos, sino el bienestar de los vecinos y el bien de Albaida”. A ese respecto, aseguraba que en el caso del PP “no hemos tenido presiones de arriba, nos han dado su respaldo desde el primer momento para desatascar una situación que tiene paralizado al pueblo”. El dirigente popular insiste en que la moción “es la única vía posible para salir de esta situación de paralización” y exponía que en los últimos meses se han perdido subvenciones y “el pueblo está abandonado”. También apuntaba que votantes socialistas les han hecho llegar su apoyo a la moción, “gente que precisamente no es del PP, sino más cercana al PSPV nos han animado a presentarla, al ver el estado del ayuntamiento”.

Las negociaciones de las últimas semanas entre el PP y el PSPV albaidenses para tirar adelante la moción de censura han fructificado con un primer acuerdo. La moción está lista y firmada por los seis regidores populares y uno socialista, que otorga la mayoría absoluta de siete votos para que sea aprobada en el pleno municipal. Desde el grupo popular exponen que en estos días de negociaciones se ha abordado también “un consenso para gobernar, para dar estabilidad a Albaida”, y que tras la validación de la moción de censura será el momento de hablar de “asuntos relacionados con el presupuesto municipal y los proyectos necesarios para el pueblo”, exponía el portavoz del Partido Popular. Roses también trató de despojar la moción de un interés personal por alcanzar la vara de mando municipal. “Esto no es un capricho mío por ser alcalde. Albaida está estancada, paralizada y hemos mirado por el pueblo, por el bienestar de la población”. El líder popular aludía a la “complicación” de presentar una moción de censura, “no es fácil, hay que buscar un gran consenso, pero el interés del pueblo está por encima”. Y aludía a que en las elecciones del pasado mes de mayo, la ciudadanía “ya pidió un cambio. El pacto de Compromís y el PSPV no ha funcionado y urge actuar por el bien del pueblo”, reiteró.

Desde el PSPV de Albaida afirman que el acuerdo con el PP no es total, no todo el grupo ha apoyado la moción, pero que las negociaciones siguen abiertas para respaldar la moción de censura. Los socialistas expusieron que “vamos a reunirnos estos días, tenemos que hablar con el portavoz del PP aún”. El líder popular ratificó que la moción se presentará el próximo lunes, “tenemos el aval necesario, nuestros seis votos y uno del PSPV son suficientes para que se apruebe la moción y vamos a presentarla el lunes”, aunque añadió que insistirán para conseguir que los tres ediles socialistas den su apoyo a la moción.