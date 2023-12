Ricardo Bellver, un setabense en la compañía que liberó París en la II Guerra Mundial

Mucho se ha escrito sobre «La Nueve», el nombre por el que se conoció a la 2.ª División Blindada de la Francia Libre, también conocida como «División Leclerc». Está compañía —conocida por liberar París en la II Guerra Mundial— estuvo integrada por soldados republicanos españoles. El setabense Ricardo Bellver fue uno de ellos.

Ahora, una investigación permite lanzar un poco de luz sobre su figura, que se ha perdido entre los velos de la historia.

Carlos Arruñada es el responsable del trabajo: «Conocí la historia de ‘La Nueve’ en 2017 y me obsesioné con ella. En ese momento trabajé en una lista de miembros en la que ya estaba Ricardo, aunque nunca me dio por buscarlo en los ‘Dossiers administratifs de résistantes et résistants’.... si lo hubiera hecho me habría dado cuenta antes de que había un miembro nacido en Xàtiva. Su nombre aparece dos veces en los dossiers y eso me confundió un poco. Lo busqué en el censo de Xàtiva y ahí estaba, Ricardo Angulo Bellver. A partir de ahí hice algunas visitas al archivo municipal y envié solicitudes a archivos en Francia y España y conforme fui recibiendo documentación fui escribiendo su historia», relata.

Preguntado sobre la figura del soldado setabense, Arruñada lo define como «un chaval normal y corriente, que se ganaba la vida honradamente con varios trabajos y que con 20 años se vio arrastrado a los campos de batalla, primero a la Guerra Civil y luego a la Segunda Guerra Mundial. Seguramente, actuó guiado por unos ideales de libertad y le tocó vivir los mejores años de su juventud luchando. Ese es el sacrificio que hizo para que hoy estemos hablando de él».

Ricardo Bellver participó activamente en una de las contiendas bélicas más duras de la historia: «No formó parte del destacamento de ‘La Nueve’ que entró en París la noche del 24 de agosto de 1944, él entró con el resto de la Segunda División Blindada a primera hora del 25, participó en los combates para liberar ‘Los Inválidos’, el lugar donde descansan los restos de Napoleón Bonaparte. El 26 de agosto el general Charles de Gaulle realizó el desfile de la victoria por los Campos Elíseos y los encargados de escoltarlo fueron los de ‘La Nueve’ y ahí estaba Ricardo, las imágenes no mienten».

¿Cómo acaba su historia?: Arruñada relata en su investigación que Ricardo Bellver acabó casándose en Francia, aunque no ha podido confirmar que tuviera hijos: «Tuvo que morir en París a los 67 años de edad, el 5 o el 6 de octubre de 1983, día en que fue enterrado en el cementerio de Pantín», confirma el investigador.