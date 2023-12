El Olímpic no ha podido cerrar el año consiguiendo puntuar y ha caído por 1-0 en casa del Calpe, tercer clasificado. El único gol del partido ha llegado a cuatro minutos para el descanso, facilitado por un error defensivo. El partido fue de pocas ocasiones, lo que, sin duda, ha perjudicado al Olímpic que jugó más de la mitad del partido con el marcador en contra. El equipo, según el entrenador Marcos Camacho, se mereció más, “en la primera parte encajamos el gol en un mal despeje, pero en la segunda hemos estado más cerca de empatar que de encajar un segundo gol. Si el fútbol fuera justo no deberíamos haber perdido”.

El entrenador, que no estaba contento de la actitud de la plantilla en los últimos partidos, sí que, al acabar, estaba más contento con la actitud del equipo, “en algunas fases del partido sí, pero tenemos que ser más intensos en defensa, en los balones divididos, hay que ir con un poco más para evitar acciones como la que ha facilitado su gol. Pero repito: estoy contento con el nivel que hemos dado”.

“Nos hubiera gustado ganar para tener más ilusión si cabe, pero no vamos a perderla. Vamos a descansar, para volver en enero con las pilas cargadas. Somos el Olímpic y no vamos a balar los brazos hasta que no acaba la temporada”. La derrota ha dejado el tercer puesto de la promoción, ocupado precisamente por el Calpe, a seis puntos.

La Casa de Cultura de Xàtiva acogió este pasado viernes la asamblea extraordinaria de socios/as del CD Olímpic. Fue elegida, sin ningún en contra ni abstención, la única candidatura presentada encabezada por Rafa Cuesta como presidente, representante del nuevo grupo inversor. La nueva junta directiva está formada por: Rafael Cuesta, como presidente; vicepresidente, Antonio Uceda; como secretario, Marcos López y como vocales: David Matéu, Ricardo Albero y Marc Uceda. López, Matéu y Albero son socios del Olímpic. Cuesta explicó a los presentes que su plan va a ser cubrir en primer lugar las deudas con jugadores y cuerpo técnico y luego ir estudiando los requerimientos que lleguen, "no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero no podemos pensar en nada más, a día de hoy, que en sanear el club", manifestó.

Respecto al resultado de la asamblea Camacho espera que aporte “tranquilidad. Si ha salido una nueva directiva espero que no sea una situación que cambie pronto, que sea estable, porque si caminamos juntos podemos llegar lejos, además la juventud de la plantilla, si se les da algo de cariño, puede ayudar a ello”.

El equipo aún mantendrá sesiones de entrenamiento ésta y la próxima… La liga se retomará el 14 de enero recibiendo en la Murta al Callosa.