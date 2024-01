Dos casos de maltrato animal en días consecutivos registrados en Ontinyent. Dos gatos de las colonias felinas del municipio que han tenido que ser operados por tener un balín incrustado y que, a lo mejor, no vuelven a tener una vida normal. Es la situación que describen desde la Protectora d'Animals de la Vall d'Albaida.

Así, desde la entidad han lamentado la situación: "Terminamos el año de la peor manera posible. Y es que en la ciudad de Ontinyent tenemos que convivir con verdaderos psicópatas. Estos gatos han tenido la suerte de ser encontrados por nuestras alimentadoras y voluntarias cerca del descampado de las Carmelitas y el puente de Santa María, en unos pocos días de diferencia pero, ¿Cuántos no habrán tenido su misma 'suerte' y habrán muerto de forma lenta y dolorosa?", apuntan en una publicación compartida en la red social Facebook.

"Tenemos a estos dos gatos, a los cuales les han pegado dos tiros con una escopeta o pistola de balines y los han dejado paralíticos. Gatos los cuales llevaban una vida 'normal' y ahora han quedado impedidos de por vida. Otro gato que ha aparecido con medio cuerpo con la piel en carne viva... ¿Dónde podrán vivir ahora estos gatos? ¿Quién paga los grandes gastos veterinarios derivados de tal barbaridad? Pero la cuestión es: ¿Porqué alguien ha tenido que provocar tal daño a los animales?", continúan, compartiendo una cuenta bancaria para recoger aportaciones para pagar las intervenciones.

La entidad ha pagado, de momento, 1.400 euros por lo ocurrido. Consultados por Levante-EMV, han explicado que "son animales de nuestras colonias. Primero, nos dieron un aviso sobre un gatito que estaba cerca del río y no se movía. Una de las alimentadoras dijo que era de unas colonias a la que atienden. Fueron a buscarlo y a la chica le parecía muy raro, ya que era un gato que no solía estar por ahí y estaba empapado. Luego, vimos que llevaba un perdigón incrustado en la médula, por eso no se podía mover. La operación fue bien, pero estaba muy mojado y aterido de frío, podría haber muerto", relatan.

De momento, el animal lleva varios días ingresado y mueve muy poco las piernas traseras: "Todo ocurrió antes de Navidad y luego nos llegó un caso parecido días después".

Además, exponen que luego se encontraron con un gato con quemaduras: "No sabemos lo que paso, parece que sea de una cuerda de un coche a lo mejor. Puede haberse metido en un motor o que alguien lo haya maltratado. A veces la gente no entiende los beneficios de las colonias felinas para una ciudad, a algunos parece que les molestan", denuncian.

Una vez se recuperen, los gatos deberán volver a sus colinas. Desde la protectora creen que al autor de los disparos es una misma persona: "Se mueve por la zona del Llombo y de Sant Rafel. Se lo hemos comunicado al Ayuntamiento, no sabemos como se va a proceder", apostillan.

En 2021, la Guardia Civil identificó a un varón que envenenaba perros y gatos en Ontinyent.