Los Reyes Magos de Oriente han vuelto a visitar las comarcas de la Costera, la Vall d’Albaida y la Canal de Navarrés; llenando de ilusión las calles con sus fastuosas cabalgatas. Xàtiva y Ontinyent, como ocurre todos los años, son parada obligatoria en su periplo para repartir regalos.

En la capital de la Vall d’Albaida, los actos han vuelto a empezar con la visita del emisario Jacobo, uno de los personajes principales de la Navidad en la ciudad. El emisario real, Jacobo, llegó por la mañana a la Plaça Major de Ontinyent, donde niños, niñas y sus familias escucharon el anuncio de la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

La jornada se inició con el nuevo acto de la «despertà» a Jacobo en el Palau de la Vila, donde estaba el campamento del emisario, que era despertado con la canción «Despierta Jacobo». A las 11:00 horas Jacobo salía desde la plazoleta de Sant Roc para dirigirse a la plaza Mayor, donde era recibido por el alcalde, Jorge Rodríguez, acompañado por la regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, y el resto de la corporación. Acto seguido subía al balcón del Ajuntament Vell, donde el emisario anunciaba la llegada de Reyes Magos y la Cabalgata, y daba a la tradicional «lluvia de caramelos».

La Cabalgata ha comenzado a partir a las 18 horas desde la iglesia de Sant Josep, para pasar por las calles José Simó Marín, Martínez Valls, Daniel Gil, plaza de la Concepción, Gomis, Maians llegando finalmente las bandas de música y las carrozas de Jacobo y los Reyes a la Plaça Major, donde tuvo lugar la adoración del pesebre. La cabalgata contó con la participación de varias asociaciones y entidades de la ciudad. Este año no se tiraron caramelos en Ontinyent. José Quiñones, presidente de la entidad que organiza la cita, atendió a Levante-EMV y explicó que «hemos decidido no tirar caramelos por varias razones. El azúcar ha subido mucho de precio y el presupuesto no alcanza. Además, también prevenimos peligros. En años anteriores hemos rozado la posibilidad de accidentes, no queremos que los niños se metan debajo de los vehículos. La decisión fue aprobada por todos los miembros de nuestra asociación», expuso.

Así, la comitiva formada por la carroza del Rey Jacobo, las carrozas de cada una de sus majestades y las bandas de música que las acompañaban recorrieron las principales arterias de la localidad. No hubo caramelos esta vez.

Los primeros regalos

Los Reyes Magos de Oriente se dejaron ver por Xàtiva desde la mañana. Así, visitaron a los usuarios de la residencia Solimar y del Hospital Lluís Alcanyís, departiendo con todos de forma muy agradable y haciendo entrega de los primeros regalos de la jornada. Ya por la tarde, fue el momento de dejarse ver por las calles de la capital de la Costera.

En el caso de Xàtiva, la comitiva ha estado formada por un conjunto mayor de protagonistas. El grupo principal estuvo precedido por la estrella de Oriente y diversos personajes históricos, que guiaron a los reyes. Después, desde cinco carrozas se tiraron hasta 650 kilos de caramelos. Y Melchor, Gaspar y Baltasar desfilaron en sus propios vehículos, con música en directo, bailarinas de ballet y cuadrigas de caballos.

A su vez, cinco personajes de los imaginarios de Marvel y DC visitaron ayer Xátiva. Batman, Spiderman, Capitán América, Wonder Woman y la Capitana Marvel saludaron a todos los asistentes y se hicieron fotos con todos aquellos que se lo pidieron.

La cabalgata finalizó con la tradicional adoración en el belén y con el disparo de un castillo de fuegos artificiales por parte de Caballer. Hasta el año que viene.