Un ladrón multirreincidente de 37 años ha encajado su octava condena firme por asaltar dos establecimientos comerciales de Xàtiva en los que irrumpió por la noche después de forzar las persianas metálicas.

El acusado, que en su huida amenazó a un agente de la Policía Nacional con un cuchillo de 15 centímetros, deberá cumplir ocho años y medio de cárcel como autor de un delito continuado de robo con fuerza y de otro delito de atentado a la autoridad agravado por el uso de armas, tras desechar el Tribunal Supremo los argumentos esgrimidos por la defensa del atracador en su último recurso de casación.

Al filo de la medianoche del 11 de abril, el delincuente -con un amplio historial y muy conocido por la policía- dobló la barrera de seguridad de la tienda de informática Conecta, ubicada en la Avenida País valenciano nº1 de Xàtiva, y se coló en el interior del comercio mediante el apalancamiento del marco de la puerta, causando destrozos valorados en casi 1.700 euros. El asaltante se apoderó de 1.050 euros en efectivo, así como de una Tablet Lenovo y un ordenador portátil Apple MacBook.

Una hora más tarde, en torno a las 00.45 h del 12 de abril, el mismo hombre repitió el procedimiento para acceder a otro negocio cercano dedicado a la venta de productos de alimentación -el Minimarket- situado en la calle Benefactor Tudela nº3. En este caso, tras doblar la persiana metálica, inutilizó la cerradura de la puerta de entrada y, una vez dentro del local, se apoderó de la caja registradora.

Unos instantes más tarde, el ladrón fue sorprendido por dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía mientras caminaba con la caja registradora por la calle Ramón y Cajal del barrio del Carmen. Cuando estos le dieron el alto, emprendió una veloz huida después de arrojar la caja y la Tablet robadas.

"Te voy a llevar por delante": espetó el delincuente al policía que le persiguió por las calles del Carmen

El acusado trató de esconderse en la puerta de acceso de un garaje cercano, pero un policía lo descubrió, momento en el que el hombre trató de impedir su detención: esgrimiendo un cuchillo de 15 centímetros de hoja desde una distancia de apenas dos metros, le espetó en tono gravemente amenazador al agente que le iba a "pinchar" y a "clavar" el cuchillo.

El policía desenfundó su arma de fuego reglamentaria y conminó al acusado a arrojar el cuchillo, pero este se negó, mantuvo las amenazas y retomó la huida mientras gritaba "me vas a tener que matar" o " te voy a llevar por delante". Se inició así una nueva persecución en la que el agente no pudo ya alcanzar al acusado, arrestado con posterioridad.

Recurso inadmitido

Entre 2016 y 2020, el atracador fue condenado hasta en siete ocasiones anteriores por otros tantos delitos de robo con fuerza en casas habitadas.

En su recurso, la defensa cuestionó el testimonio del agente de la Policía Nacional amenazado señalando la existencia de "lagunas y contradicciones", a tiempo que aseguró que no se había probado la participación del detenido en los hechos y manifestó que no había pruebas de que la tablet sustraída era del propietario del establecimiento asaltado. Sin embargo, la sala de lo penal del Supremo mantiene que no se aportan pruebas suficientes para modificar la última sentencia condenatoria.