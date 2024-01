El primer equipo masculino del Club Voleibol Xàtiva, el Familycash de superliga2, consiguió una victoria de prestigio ante el equipo más en forma de la categoría, el CV Ibiza, segundo en la tabla y que llegaba al partido en el pabellón municipal de voleibol de Xàtiva tras ganar, la semana anterior, al líder, Tarragona, que perdía así su imbatibilidad. Los de Daniel Mata y Claudio Fantin superaron al Ibiza por 3-2 (28-26, 25-23, 22-25, 19-25, 15-11), en un partido espectacular, con un gran nivel de los dos contendientes, que hizo disfrutar al público que llenó las gradas.

El Familycash Xàtiva masculino consiguió una victoria muy trabajada, dando la sorpresa al adelantarse en el marcador por 2-0. Los visitantes empataron ganando el tercer y cuarto set, y en un quinto muy emocionante, los locales amarraban finalmente dos puntos en casa. Los de Xàtiva salieron a por todas en el primer set, sorprendiendo al rival para ganar apuradamente la primera manga. En el segundo el Ibiza arriesgó más, pero el Xàtiva jugó con una gran personalidad, llevándose también el set.

En la tercera manga cambió el panorama con la reacción ibicenca, que se llevaba el juego por un ajustado 22-25. El Ibiza también se hacía con el cuarto set, trabajando a destajo en bloqueo y en ataque, forzando así el tie-break. El quinto set fue espectacular, con los setabenses tomando la iniciativa, apoyados por el público. Los locales volvieron a sorprender con su juego y ganaron por 15-11, sumando con ello dos de los tres puntos en juego con una victoria destacable.

Los máximos anotadores por el CV Xàtiva fueron Franco Molina, con 28 puntos; Rubén Martínez, con 19; y Guillem García con 13. También jugaron por el conjunto setabense Daniel Mata, Borja Reyes, Nadir Neme, Alejandro Huerta, Álvaro Gómez, Fran Ferrer, Rubén Martínez Aparicio, Sergio Peñalver, Matías Romero, Ferran García y Rubén Casero.

Con el triunfo, el CV Xàtiva es tercero en la clasificación, a ocho puntos del segundo, el Ibiza. Además, aventaja en tres puntos a su perseguidor, el Castellón, y está a cinco del Sabadell. El próximo sábado a las 16 horas visita al Cisneros de Tenerife.

El primer equipo femenino, el Ahora Vóley Xàtiva de superliga2, no pudo puntuar en la cancha del Madrid Voleibol, ante el que perdió por 3-0 (25-15, 25-14, 25-17). Las de Quique Mateu lucharon lo indecible contra el mejor equipo de la liga regular en estos momentos, que no ha cedido ningún partido en su casa y que busca volver a la liga Iberdrola. Las de Xàtiva sorprendieron claramente a las madrileñas en la primera vuelta, ganando por 3-2, pero en esta segunda no han podido contra las de la capital española.

En el primer set, el Madrid salió en tromba y no dio ninguna opción a las de Xàtiva. En el segundo set las setabenses salieron muy motivadas a la cancha y lograron un parcial de 0-5 con un gran juego. Pero la defensa local impidió que creciera el marcador y superaban a las de Xàtiva hasta obtener una ventaja insalvable. En el tercer y último set las madrileñas se hicieron con una ventaja significativa desde el inicio y, pese a que las de Xàtiva lucharon lo indecible y arriesgaron en saque, ganaban por 21-17.

Las máximas anotadoras por el CV Xàtiva fueron Patricia Calabuig, con 8 puntos, y Cristina Briggs, con otros 8. También jugaron Andrea Martínez, Melany Richardi, Rocío Dengl, Lucia Ferri, Sandra Martínez, Taina Ferrer, Maia Tomás y Mara Alcocel. El próximo sábado a las 19:15 horas las de Xàtiva jugarán contra el Atarfe de Granada, un rival directo ante el que buscarán reencontrarse con la victoria.

Equipos categoría base

Los equipos de la cantera del CV Xàtiva jugaron 17 partidos el pasado fin de semana, destacando el pleno de victorias de los juveniles. El Familycash Xàtiva juvenil masculino ganó al Playas de Benidorm por 3-1 y el Ahora Vóley se imponía por 2-3 al Illa Grau de Castelló.

En segunda división, victorias para el Xàtiva voleibol rojo y el Xàtiva azul, y derrota del sénior masculino de primera autonómica en el Campello. En cadete femenina, el Xàtiva voleibol ganaba 3-1 al CV Gandia. El cadete masculino Xàtiva verde perdía 3-0 en Elche y el Xàtiva rojo cedía en Paterna. Las chicas del infantil femenino Dental Carralero perdió por un ajustado 3-2 contra el CV Elche, mientras que el de primera división ganó al Algemesí.