"No acostumbro a ponerme nervioso, pero hoy no lo he podido evitar". A punto de romperse de la emoción, Eduardo Balaguer comenzó así este jueves su última intervención en el pleno del Ayuntamiento de Xàtiva después de 21 años, 3 meses y 20 días como secretario municipal.

El funcionario con habilitación de carácter nacional que ha asumido durante más de dos décadas la máxima responsabilidad administrativa de la institución setabense la abandona ahora para poner rumbo a una nueva aventura profesional en el Ayuntamiento de Torrent. Tras su emotiva despedida, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, le hizo entrega del escudo de la ciudad. Balaguer recalcó que el Ayuntamiento de Xàtiva ha ocupado "una parte esencial" de su existencia en la parte más trascendental de vida, "hasta el punto de desplazar en exceso aspectos de lo personal a los que debí prestar más atención". "Me han acompañado los valores de vocación por lo público, la integridad y la dedicación, que recibí de mis padres y abuelos. He tenido que aplicarlos aunque a veces haya podido equivocarme pese a mi obstinación de hacer las cosas bien", ahondó el secretario. "Esta es mi ciudad y la quiero como propia: he tratado como un hijo al ayuntamiento y he intentado hacerlo moderno, adulto y honesto", incidió Eduardo Balaguer, que dijo haber tenido el honor de servir a "seis corporaciones locales con lealtad institucional, respeto, consideración e independencia". También pidió disculpas a la ciudadanía por sus errores y agradeció el trato dispensado. "Me marcho quien sabe si para siempre, con el sentimiento de deber cumplido. Me voy en lo físico, pero mi alma queda aquí para siempre", apostillo el secretario con lágrimas en los ojos. Una huella "imborrable" en el consistorio Los portavoces de los distintos grupos políticos de Xàtiva dedicaron a Balaguer unas sentidas palabras de agradecimiento en el pleno por su labor antes de brindarle una calurosa ovación puestos en pie. El alcalde, Roger Cerdà, le trasladó sus "mejores deseos para la etapa que ahora comienza", después de destacar el crecimiento profesional del funcionario en estos años en el consistorio de Xàtiva, que ha ido acompañado de un crecimiento "de toda la organización, los trabajadores, el ayuntamiento y la sociedad". "En este tiempo nos ha dado tiempo a trabajar mucho, a cabrearnos, a reír y a llorar. Has tenido la máxima responsabilidad aministativa en esta institución y has dejado huella imborrable en ella", remarcó Cerdà dirigiéndose a Balaguer, "un compañero de viaje fundamental" con un "compromiso máximo con el gobierno de la ciudad". El alcalde también ha elogiado la capacidad del funcionario de buscar soluciones, así como su "imaginación y flexibilidad a la hora de encontrar soluciones a los retos de la administración local". A continuación, el alcalde le ha entregado el escudo de la ciudad para que lo luzca "con todo el orgullo del deber cumplido".