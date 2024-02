Los primeros asistentes se han congregado a las afueras de Xàtiva sobre las ocho de la mañana. A través de grupos de whatsapp se fijaron tres puntos de reunión para los participantes de la tractorada que ha colapsado al mediodía la ciudad. Así, los primeros llegaron de buena mañana a la zona de aparcamiento del centro comercial Plaza Mayor, en las afueras. Los otros convoyes se agruparon frente a un bar en la Font de la Figuera y una venta en Aielo de Malferit.

Aunque era una cita de tono reivindicativo, durante las primeras horas también aprovecharon para departir y almorzar. Algunos, incluso, cocinaron con una barbacoa. Poco a poco fueron sumándose productores del campo a la cita. Los participantes procedentes de otros municipios cortaron de forma puntual algunos puntos de la autovía en su camino hacia la capital de la Costera. Luego, una vez completado el carrusel, se dirigieron hacia Xàtiva. Cerca de 150 agricultores han colapsado algunas de las vías principales de la urbe -como República Argentina- y han acabado recorriendo l'Albereda. Algunos, incluso, han aparcado a las puertas del Ayuntamiento, pero han reanudado la marcha a los pocos minutos. Muchos de los transeúntes que con los que se topaban les aplaudían. Les daban mensajes de ánimo.

La protesta ha finalizado, al mediodía, en el aparcamiento del centro comercial. Haciendo uso del claxon de sus tractores, camiones, coches o furgonetas, la voz de la gente del campo se ha hecho sentir en Xàtiva.

Los asistentes han acudido portando una miríada de pancartas, llenas de mensajes contundentes. "Viva España, pero la fruta de fuera", "por unos precios dignos, menos políticos", "por un campo justo y equitativo", "sin agricultores no hay futuro", "nuestra ruina, vuestra hambre... consume solo producto español", "el campo es de los agricultores", "la unión hace la fuerza", "nuestro fin será vuestra hambre" o "sin agricultores no hay futuro" han sido algunos de los lemas que estaban pegados en las ventanillas de las furgonetas o las palas de los tractores. Mención especial mecere el asistente que llevaba un ataúd en la pala de su vehículo junto al mensaje "así acaba la agricultura". Muchos llevaban banderas negras o de España. Algunos portaban la enseña autonómica.

Una vez completado el recorrido por la capital de la Costera, los manifestantes se han congregado a las afueras de la ciudad. Han leído el manifiesto compartido en todas las movilizaciones y aún ha habido hueco para un solitario momento de tensión cuando uno de los participantes ha quemado algunos cajones de plástico, llamando a endurecer la movilización: "Si no armamos escándalo, no nos hacen caso". Agentes de la Guardia Civil han quitado los cajones para que las llamas no prendieran del todo. El incidente no ha ido a mayores.