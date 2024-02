El CD Olímpic sigue respondiendo con victorias al apoyo económico de sus socios. Ante el Santa Pola, el club de Xàtiva ha conseguido una nueva victoria (2-1), con remontada incluida. Tras una primera parte en la que creó más ocasiones de gol que el rival, pero en la que se fue con el marcador en contra al vestuario, llegaron los goles de Mauro Melo y de Aarón Cardós de falta directa para remontar el partido y lograr los tres puntos. Con esta victoria, el Olímpic suma ya un punto más que los conseguidos en la primera vuelta ante los mismos rivales y la promoción de ascenso está ahora a cuatro puntos.

Estas dos victorias y el anuncio por parte de la junta gestora de una “prima” en caso de victoria, los anima de cara al siguiente partido contra el líder, Benidorm, “donde vamos a ir a ganar”, ha dicho el entrenador, Marcos Camacho. Con un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos en el incidente de la narcolancha se inició el partido en La Murta. Asistieron los concejales Vicent Lluch y Pedro Aldavero.

Camacho, tras un 0-1 adverso, trasmitió en el vestuario la idea de que “teníamos que dar un paso hacia adelante, ser más agresivos en las dos áreas, más confianza con el balón en los pies y siempre que tuviéramos al rival desorganizado salir rápidamente a la contra”, y así fue. Respecto a la falta ejecutada por Aarón Cardós, el técnico afirmó que “sabía que si el balón superaba la barrera se iba a colar dentro”.

Mauro Melo fue aplaudido en su sustitución y Camacho destaca que el jugador “ha sufrido mucho, viene de Gandia tres días más el partido, no le estaban saliendo bien las cosas y ahora en cada partido marca. Me alegro por él y por el equipo”, ha dicho el entrenador. De cara al partido contra el Benidorm no habrá jugadores sancionados y todo apunta a que se podrá contar con Marc Ferrer.

Ricardo Albero, miembro de la junta gestora del club, ha explicado que tras estos dos partidos en casa de ayuda económica de los socios, la intención de la gestora es no generar deuda, hacer frente a los gastos ordinarios con los ingresos de taquillas, aportaciones individuales de empresas, socios o aficionados y destinar la subvención municipal prevista íntegramente a plantilla y cuerpo técnico. Albero también ha negado que hubiera amenaza de embargo o que haya deudas con la Seguridad Social, como afirmó la última junta directiva. Con Hummel, uno de los acreedores destacados, se está negociando la deuda e incluso se va a adquirir en esta empresa la ropa de paseo de verano. El objetivo es ajustar el presupuesto de cada temporada y con gestión propia llegar a celebrar el centenario del club.

Victoria de l’Olleria

L’Olleria CF ha regresado a la senda de la victoria tras el tropiezo de la semana anterior contra el líder del grupo, el Benidorm, y el pasado domingo vencía a La Nucía B, un rival directo, por 1-0, con gol de Raúl Mollá en la segunda parte del encuentro. Los de Miguel Ángel Mullor comenzaron el año con buenos resultados, encadenando tres victorias seguidas hasta el tropiezo en el campo del Benidorm. Con el triunfo frente a La Nucía en el campo de la Solana, los de la Vall d’Albaida suman la cuarta victoria seguida en su feudo, donde no conocen la derrota desde el pasado 2 de diciembre.

Con la victoria ante La Nucía B, l’Olleria se coloca en una cómoda décima plaza de la clasificación, con 22 puntos, dos más que los alicantinos, que están un puesto por detrás de los de la Vall d’Albaida. En el partido, la primera parte estuvo muy igualada, finalizando sin goles, y tras la reanudación del partido, l’Olleria intensificó la presión sobre el área rival. Mollá marcaba el único gol del partido, para los locales, en el minuto 62 y tras ese tanto l’Olleria controló el juego para evitar el empate de los visitantes.