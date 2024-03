Ontinyent tiene censados 292 gatos y 36 colonias felinas en el casco urbano

La gestión de las colonias felinas es uno de los retos de las grandes ciudades del siglo XXI. Censar y estabilizar las poblaciones de gatos es una de las tareas obligadas para las administraciones públicas. Así, el Ayuntamiento de Ontinyent tiene controlados un total de 292 gatos y 36 colonias felinas en el casco urbano. A su vez, los datos aportados por el consistorio apuntan que desde 2016 se han esterilizado un total de 551 ejemplares, «lo que ha permitido que aproximadamente el 75% de los gatos de las colonias registradas estén esterilizados».

Consultados por el baile de cifras, desde el Ayuntamiento explicaron que «las 551 esterilizaciones se han realizado desde el año 2016, pero en el censo actual está formado por 292 felinos y no todos están esterilizados. Cada año se registran fallecimientos».

A su vez, de las 36 colonias identificadas en la capital de la Vall d’Albaida, los gestores tienen controladas un total de 32, con lo que cuatro no están reguladas. En el último año, se han «descubierto» un total de once y las cuatro colonias que no están controladas pertenecen a ese grupo.

Las mismas fuentes recuerdan que el programa de las colonias felinas se articula a través de los diferentes convenios firmados desde 2016 por el Ayuntamiento de Ontinyent con la Protectora de Animales de La Vall d’Albaida para la captura, esterilización y retorno de los animales a las colonias felinas del casco urbano.

La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandía, explicó ayer que «llevamos ya 8 años con vigencia de diferentes convenios, que nos han servido para avanzar mucho. La cifra de colonias ha ido aumentando, pero la gran mayoría están controladas, estables o en vías de estabilización. Los últimos datos nos dicen que desde 2016 hemos esterilizado más de medio millar de gatos y que aproximadamente el 75% de los cerca de 300 ejemplares con que cuentan estas colonias registradas actualmente ya están esterilizados, lo que habla del buen trabajo que se está haciendo para conseguir colonias completamente esterilizadas de forma progresiva», señalaba.

Dentro del programa también se atendió en 2023 el problema generado por dos colonias felinas no controladas en la zona de los centros educativos de Vicent Gironés Mora i Martínez Valls, donde se actuó esterilizando 16 animales y distribuyendo pienso seco. En total, los datos aportados avalan que en Ontinyent hay 36 colonias por los diferentes barrios, 32 de las cuales están catalogadas como controladas, estables o en vías de estabilización, están en el resto de los casos iniciándose las actuaciones correspondientes para estabilizarlas.

La concejal Sayo Gandia, junto a representantes de la Protectora de Ontinyent. / Levante-EMV

Sayo Gandia explicaba que «además de esterilizar un gran número de ejemplares se ha invertido en compra de pienso y se han hecho otras actuaciones de mejora de colonias como la renovación de las placas identificativas de los puntos y la instalación de cinco casetas dormitorio, que protegen a los gatos y evitan que la comida se vea perjudicada. Estas mejoras son positivas tanto para los animales como para la ciudadanía, obteniendo puntos más limpios».

Las cantidades aportadas anualmente han ido variando en los 8 años de funcionamiento de los convenios, oscilando entre los 3.000 y los 15.000 euros anuales (en 2023 fueron 8.000). Hay que destacar que en 2023 Ontinyent se aprobó un Plan Municipal de Gestión Ética de las Colonias, «uno de los aspectos que se piden a la nueva normativa estatal y autonómica de bienestar animal, a la que estamos trabajando para adaptarse», añadía la regidora, quien tenía palabras de agradecimiento «para el gran trabajo que hace la Protectora y las alimentadoras que colaboran de manera voluntaria».