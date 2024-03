Xàtiva estudia dotar a la ciudad de un cuarto depósito de agua potable

El Ayuntamiento de Xàtiva estudia la posibilidad de dotar a la ciudad de un cuarto depósito de agua potable para garantizar las necesidades de abastecimiento de la ciudad a largo plazo. Se trata de una de las conclusiones preliminares del estudio de situación de la red de agua potable que está llevando a cabo el Ayuntamiento de cara a la redacción de un plan director. La información la ha avanzado esta mañana el alcalde Roger Cerdà, en el transcurso de la jornada “El ciclo integral del agua en las comarcas valencianas”, organizada por la Diputación de Valencia, donde Xàtiva figuraba como uno de los municipios puestos de ejemplo como caso de éxito en la gestión del ciclo hidráulico.

Cerdà, en las conclusiones de su intervención, ha afirmado que "el agua del nacimiento de Bellús es un tesoro que nos da una posición estratégica de cara a futuro que hay que aprovechar y potenciar al máximo". El alcalde ha incidido en que "la gestión directa y pública del agua es un rasgo característico de la ciudad que no vamos a cambiar". Sin embargo, Cerdà admite "la necesaria renovación de red, las reparaciones del canal y las inversiones para cuidar nuestro tesoro" y para tal fin ha manifestado que estas intervenciones "no las podemos hacer solos, por eso, necesitamos el acompañamiento que nos permita llevar a cabo las mejoras que requiramos». Recientemente, el alcalde Roger Cerdà mantuvo una reunión con el diputado de Ciclo Integral del Agua, Francisco Comes, en la que se abordó la necesidad de construcción del nuevo depósito.

El Ayuntamiento de Xàtiva puso en marcha el estudio de situación de la red de alta del Canal de Bellús con una serie de objetivos como conocer con exactitud el estado en el que se encuentra la red, establecer criterios técnicos y prioridades para conseguir eficacia en el control y vigilancia para garantizar la calidad de las aguas, el suministro y evitar pérdidas, mejorar la calidad y rentabilidad económica, hidráulica y medio ambiental. También se pretende obtener datos para planificar medidas que garanticen las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua de la ciudad, planificar las infraestructuras necesarias de captación, potabilización, regulación, transporte, así como los suministros en alta necesarios, al mismo tiempo que garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en la totalidad del sistema.

Roger Cerdà ha presentado el caso de Xàtiva en la jornada titulada “El ciclo integral del agua en las comarcas valencianas”. / Levante-EMV

La construcción del cuarto depósito vendría a completar el actual parque de infraestructuras de almacenamiento de la ciudad, compuesto por tres depósitos en la actualidad; el de San José, el del Bellveret y el de la Bola. Tanto el de Sant Josep como el del Bellveret se llenan con el agua que proviene del nacimiento de Bellús y suponen el 90% del abastecimiento de la ciudad, aproximadamente. Este sistema es de gestión directa municipal. El resto del agua de aprovisionamiento urbano corre a cuenta del depósito de la Bola, el de más reciente construcción, con unos porcentajes de suministro de entre el 10 y el 15% del consumo total. Este depósito se llena con agua proveniente del pozo de la Plana, en l’Alcúdia de Crespins, y su explotación la lleva a cabo EGEVASA, empresa pública de la Diputación de Valencia.

La ciudad de Xàtiva tiene un derecho histórico de agua respecto al nacimiento de Bellús, que nutre a la ciudad de agua mineral de alta calidad, en gran cantidad y gratuita. Mantener la gestión directa del recurso hídrico es una cuestión estratégica, más si se tienen en consideración los graves problemas de falta de calidad de agua en el sur de la Provincia de Valencia como consecuencia del uso de determinadas sustancias en la explotación agrícola de los campos de cultivo y de los efectos del cambio climático.

