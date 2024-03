La Diputació explica en Ontinyent el Pla Obert de Inversions

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera y responsable de Cooperación, Natàlia Enguix, han abierto este viernes en Ontinyent la segunda de las cuatro jornadas técnicas para facilitar a los responsables locales la ejecución del Pla Obert d’Inversions. La Sala Gomis ha acogido un encuentro en el que alcaldes, alcaldesas y personal técnico de los ayuntamientos de la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés y la Safor han planteado sus consultas sobre el mayor programa inversor de la Diputación, con 340 millones para los municipios y 10 para las mancomunidades en los próximos cuatro años.

El presidente Mompó ha agradecido la presencia de representantes de casi un centenar de municipios, lo que demuestra “la conexión existente entre esta Diputación y las comarcas valencianas”. “Ya dijimos que uno de los grandes objetivos de la legislatura era acercar la institución a los municipios, y encuentros como este de Ontinyent demuestran que no es solo una declaración de intenciones, que vamos a estar siempre a disposición de los alcaldes y alcaldesas para facilitarles el trabajo”, ha explicado Mompó, quien a continuación ha puesto en valor la respuesta municipal, puesto que “es fundamental que ese acercamiento sea recíproco y que los ayuntamientos participen en estos actos para que seamos todos más eficaces”.

El máximo responsable provincial ha destacado que estas jornadas “pretenden aclarar a los alcaldes, alcaldesas y técnicos encargados de los proyectos todos los detalles del programa de inversiones, con el objetivo final de que todas las obras planteadas por los municipios se pongan en marcha y se ejecuten, traduciéndose en mejoras reales para los ciudadanos de nuestras comarcas”. “Buscamos eliminar burocracia y ser más eficientes, pero, sobre todo, no queremos que el dinero asignado a cada ayuntamiento tenga que volver a la Diputación; queremos que se quede hasta el último céntimo en los pueblos en forma de mejoras para sus vecinos y vecinas”, ha concluido Mompó.

Vicente Mompó, Natàlia Enguix y Jorge Rodríguez; antes de comenzar la jornada. / Levante-EMV

Por su parte, la vicepresidenta Enguix ha señalado que con estas jornadas “queremos explicar el funcionamiento y la tramitación del plan y conocer tanto las dudas como las inquietudes del personal que tiene que llevar adelante los proyectos subvencionados por la Diputación, con el objetivo de resolver todas estas cuestiones y quedar a disposición de los municipios para ayudarles en el proceso de ejecución de las obras”. Natàlia Enguix avanza que la primera convocatoria del año saldrá a principios de abril y que desde el área de Cooperación que dirige se hará “todo lo que esté en nuestras manos para mejorar unos niveles de ejecución que, en el caso del último plan del anterior gobierno provincial, aún tiene 100 millones de euros pendientes de ejecutar”.

La legislatura del agua

La responsable provincial ha coincidido con Mompó en que acercar la Diputación a las comarcas “es uno de los principales ejes de este gobierno, un objetivo real en el que venimos trabajando desde el primer minuto de la legislatura, con la puesta en marcha de oficinas comarcales y con reuniones como esta en la que nos adelantamos a los problemas que puedan surgir en cada municipio para tratar de resolverlos”. La idea es “ofrecer una visión completa de un programa que busca crear espacios humanos, sostenibles e igualitarios”.

Natàlia Enguix ha indicado, antes de presentar al equipo técnico del área de Cooperación que encabeza Pedro Domingo, que esta es la legislatura del agua, en referencia no solo a las ayudas que llegarán a los consistorios desde el área del ciclo integral que dirige Paco Comes, sino a la inclusión de las actuaciones hídricas como parte importante del Pla Obert, ya que los municipios “tendrán que destinar al menos un 10% del dinero que reciban de la Diputación a este tipo de obras de mejora de la red de agua potable, un bien de primera necesidad que no podemos descuidar por responsabilidad con los ciudadanos”.

A continuación, el personal técnico de la institución provincial ha dado respuesta a las cuestiones planteadas por los responsables de los 91 ayuntamientos convocados, algunas de ellas vinculadas con el agua y el resto de incentivos del Pla Obert, pero también sobre los plazos de presentación y convocatorias anuales, los proyectos subvencionables al cien por cien, las prórrogas de obras incluidas en anteriores planes que no pudieron ejecutarse en el tiempo establecido o el nuevo plan de núcleos que anunció la vicepresidenta Enguix y que verá la luz cuando se actualice el padrón.

El anfitrión del encuentro, Jorge Rodríguez, ha agradecido a la Diputación que haya convertido Ontinyent, municipio del que es alcalde, en “punto de encuentro y epicentro de la información municipalista”. Rodríguez ha celebrado el acercamiento de la institución a las comarcas, un eje de la gestión provincial que le recuerda su etapa al frente de la corporación provincial, y ha valorado el Pla Obert como “un programa afortunado que nos permite a los ayuntamientos organizarnos y tener una previsión para la legislatura; un plan abierto que nos viene bien en función de los imprevistos que puedan surgir durante los próximos años”.

Los alcaldes y alcaldesas coinciden en la mayor flexibilidad de un plan que les concede más facilidades a la hora de ejecutar los proyectos, al tiempo que agradecen el acercamiento del nuevo gobierno provincial a los municipios y comarcas.

La Vall d’Albaida, la Costera, la Canal y la Safor

Un total de 91 ayuntamientos de la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés y la Safor han sido convocados a esta segunda jornada técnica para acercar el Pla Obert a las comarcas. En cifras, los 34 municipios de la Vall d’Albaida se repartirán 33,8 millones de euros en los próximos cuatro años, 5,6 millones más que en la anterior legislatura; la Costera tiene asignados 21,3 millones, 3,5 más; la Canal de Navarrés 9,4 millones, dos más que con los últimos planes del anterior ejecutivo; y la Safor 34,4 millones, 6,7 más que con los planes bianuales de la anterior legislatura.

Todos los municipios dispondrán de más dinero con el nuevo programa inversor de la Diputación, mientras que Gandia, como viene sucediendo en los últimos planes, dispondrá de otras líneas de inversión por su condición de gran ciudad.

Las jornadas técnicas del Pla Obert d’Inversions continuarán el martes, 5 de marzo, con la cita programada en Buñol, con la asistencia de los municipios de la Plana Utiel-Requena, los Serranos, el Rincón de Ademuz y la Hoya de Buñol-Chiva; y un día después, el miércoles 6, el encuentro será en Carcaixent, con la comparecencia de los responsables locales de la Ribera Alta, la Ribera Baixa, l’Horta Sud y el Valle de Ayora-Cofrentes.

Un momento de la intervención del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en la sala Gomis de Ontinyent. / Levante-EMV

Pla Obert d’Inversions

El nuevo Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València contará con tres convocatorias anuales de aceptación de los proyectos, que ya pueden presentar los ayuntamientos una vez aprobado el plan en el pleno de enero, seis meses antes de lo que se aprobó el Plan de Inversiones 2022-23. El programa mantiene la autonomía de alcaldes y alcaldesas a la hora de decidir las actuaciones que necesitan sus municipios, al tiempo que incentiva las mejoras en las redes de agua potable, las iniciativas de urbanismo con perspectiva de género y, en general, todos los proyectos innovadores y arriesgados que transformen las comarcas valencianas. Los mejores proyectos, desde el punto de vista de las buenas prácticas, serán reconocidos anualmente por la Diputación.

Los problemas detectados en los anteriores planes de inversión “se han tenido muy en cuenta a la hora de aprobar el nuevo Pla Obert, un programa cuatrienal que no solo recoge el mayor esfuerzo inversor en la historia de la Diputación, sino que ofrece a los ayuntamientos todo tipo de facilidades para planificar sus necesidades y presentarlas en cualquier momento, contribuyendo a que no se precipiten a la hora de decidir las obras y sobre todo a ejecutarlas de la manera más ágil posible una vez estén aprobadas”, concluye Enguix.