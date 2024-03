El Olímpic confía en el apoyo de la afición para ganar al segundo en la tabla, el Crevillent

El Olímpic espera que la asistencia de las fallas, la propia ilusión que ha demostrado la plantilla, que La Murta y la motivación que supone jugar ante el segundo clasificado del grupo, el Crevillent, equilibre el partido de este domingo (11.30 horas) en la Murta. Los dos últimos empates en Tavernes y en casa ante La Nucía B (en el partido disputado el pasado martes), han supuesto sumar únicamente dos puntos de los últimos seis disputados y no conseguir acercarse a los puestos de promoción de ascenso a la Tercera RFEF.

En estas dos semanas no se ha recuperado a los lesionados, como Santi Villanueva o Migue Aracil. Además, los últimos dos partidos han traído tarjetas que dejan fuera de este partido, por acumulación, a Mauro Melo y Jean Carlos. También, el jugarse por la mañana ha dejado fuera a Aarón Cardós, sin permiso laboral. Jugar por la mañana no supone un cambio de rutina, pues han sido muchos los partidos jugados en horario matinal hasta ahora. El entrenador, Marcos Camacho, no podrá dirigir el partido desde el banquillo, tras haber sido expulsado el pasado martes.

A diferencia del Olímpic, el rival no ha disputado aún su partido aplazado, por lo que llegará a Xàtiva con más sesiones preparatorias y con más descanso. En el Olímpic, la reducida plantilla, obliga a que Lucho haya jugado hasta ahora todos los minutos de liga, o que, pese a las molestias, Carles Vidal disputara casi completo el último partido.

En el día del "Dinar de Germanor", la junta gestora del club ha lanzado a través de la Junta Local Fallera la propuesta a las distintas comisiones falleras de la ciudad de poder acudir este domingo a presenciar el partido y almorzar allí. Todo fallero/a que acuda al campo de fútbol tendrá por 10 euros: entrada, coca con embutido, cerveza, cola o agua. Las falleras mayores de Xàtiva, Patricia Giner y Vera Langa, realizarán el saque de honor en este partido. "Siempre ha sido una tradición ir a ver el fútbol a La Murta antes del Dinar de Germanor y, en consecuencia, hemos querido recuperarla para apoyar al deporte setabense", ha explicado la presidenta de la Junta Local Fallera, Celia Gorrita. Se espera contar con una asistencia destacada.

Esta es una nueva iniciativa de la junta gestora para lograr la supervivencia del club a través ingresos extraordinarios y el control del gasto. Este martes se recuperó la publicidad en los partidos del Olímpic, una nueva fuente de ingresos para el club.

L’Olleria recibe al Dénia

L’Olleria abrirá la jornada, recibiendo este sábado a las 16:45 horas al CD Dénia, en el único partido de la jornada que se juega este sábado. Los de la Vall d’Albaida, que empataron la pasada jornada ante el filial del Hércules, buscarán un triunfo que les permita escalar puestos en la tabla. Si ganan los de Miguel Ángel Mullor adelantarían, además, a los alicantinos, que actualmente totalizan dos puntos más que los de la Vall y están dos puestos por arriba.