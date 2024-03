El Olímpic y l’Olleria retoman la liga visitando a dos filiales

El Olímpic retoma la liga, en una jornada entre fiestas, visitando al Hércules B. Después de la última derrota en la Murta ante el Crevillent (2-3), el partido de este domingo (12:30) debe servir para recuperar fuera los puntos perdidos en casa, ganar crédito y confianza y dejar atrás ya los peores resultados como visitante.

El entrenador del conjunto de Xàtiva, Marcos Camacho, ha señalado en la previa del partido que “la plantilla es corta. Hemos tenido sancionados y lesionados y otros con los que no podemos contar al 100% con ellos. Pero con el fin de semana libre, el lunes vinieron con las pilas cargadas y tuvimos una sesión muy productiva. Han cambiado un poco el chip y han tomado aire”. Pese a los días falleros, el equipo setabense ha completado tres sesiones de entrenamiento. “Ha habido jugadores falleros a los que les ha costado más, pero no hemos dejado de entrenar. No se entrenó martes por festivo y estar la instalación cerrada, pero hemos cambiado los días”, ha indicado el entrenador.

Hay un único jugador descartado, Lucho, por una sanción que le va a impedir seguir acumulando minutos y romper un hecho muy destacable: hasta la quinta amarilla había jugado todos los minutos de liga. Rueda también se lo perderá por su expulsión. No hay jugadores descartados por lesión. Tanto Santi Villanueva como Migue Aracil están más recuperados. Ambos entrarán en la convocatoria, poco probable es que disputen todos los minutos, “hay que ir con cuidado con ellos”, ha dicho el entrenador.

El encuentro se volverá a jugar por la mañana, a las 12.30h, en la Ciudad Deportiva de Alicante. Camacho confía en el grupo, “está muy animado. Este equipo, si tiene algo es que cuando tienen una adversidad se vienen un poco abajo, pero unas horas después vuelven a ser los de siempre”. Esperan conseguir un punto de inflexión en la trayectoria del equipo como visitante. “Nos está faltando fuera lo que tenemos en casa. Es la asignatura pendiente. Es lo que tenemos que corregir. A ver si lo podemos conseguir en Alicante!”.

El Olímpic es octavo en la clasificación, con 30 puntos, a siete de la tercera posición, ahora ocupada por el Eldense B con 37 puntos y con un partido jugado menos que los de Xàtiva. El siguiente partido, tras la Pascua, se disputará en principio el 7 de abril en la Murta, ante el Dénia. El descanso en liga no cambiará el número de sesiones. No se buscará algún partido contra algún rival. Según Camacho, se prefiere no cargar a los jugadores y seguir recuperando a algunos.

Precisamente el Eldense B será el próximo rival de l’Olleria CF. Los de la Vall d’Albaida visitan este sábado (17h.) al filial eldense. L’Olleria quiere mantener la buena racha, con cuatro jornadas sin perder, pero buscará un triunfo después de tres empates seguidos. Con 25 puntos, los de la Vall ocupan el puesto 11 de la clasificación.