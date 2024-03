"Vi un resplandor y cuando intentamos apagar el fuego ya estaba muy extendido por la nave"

El violento incendio que este jueves por la noche destruyó por completo dos naves de material textil en el polígono Serrans de Aielo de Malferit cogió por sorpresa a dos operarios que en ese momento se encontraban trabajando en las instalaciones de la empresa Solo Borras, SL, dedicada a la transformación y reciclaje textil, con actividad las 24 horas.

"Vi un resplandor, pero cuando fuimos a apagarlo el fuego ya estaba muy extendido. Cogimos la manguera y los extintores, pero las llamas se propagaron de una manera que no pudimos hacer nada y tuvimos que salir corriendo", explica uno de los empleados que se encontraba en el complejo industrial en el momento de los hechos a Levante-EMV. "No he dormido en toda la noche", confiesa a continuación, tras la angustiosa situación que le tocó vivir. En el momento del incendio, su compañero se encontraba efectuando tareas de cortado.

Pese a la tremenda pérdida que ha supuesto para la empresa el incendio, que ha provocado el derrumbe de parte del techo y las paredes de una de las naves, sus propietarios destacan a este diario la ausencia de daños personales y manifiestan la voluntad de retomar la actividad tan pronto como sea posible, una vez culminen las tareas de limpieza y se les autorice a volver a producir.

Solo Borras, SL dispone de un total de seis naves que ocupan toda una manzana del polígono Serrans. Las que han ardido se utilizaban principalmente para almacenar material textil que posteriormente es transformado para hilatura y otros usos, por lo que la firma sigue teniendo maquinaria y medios suficientes para reactivar la producción.

Las dos naves afectadas por el incendio. / S.G.

Fuentes de la mercantil mantienen la hipótesis de que el incendio habría tenido su origen en una máquina contraviento que extrae el agua del material textil y de ahí se habría propagado con mucha rapidez por la fábrica.

"La empresa no tiene deudas, trabajamos con nuestro dinero y pagamos al contado", recalcan desde la administración de la firma.

Ocho dotaciones de bomberos

Los bomberos han dado por controlado a primera hora de este viernes el incendio industrial de Aielo de Malferit después de toda una noche de labores de extinción, tras originarse a la 20 horas del jueves. Hasta el lugar se desplegaron distintas unidades de los parques de Alzira, Ontinyent y Xàtiva, un sargento de Alzira y un oficial del Consorcio.

Debido a la voracidad del fuego, a última hora de la noche se amplió el dispositivo de extinción y han trabajado 8 dotaciones de bomberos de los parques de Alzira, Ontinyent, Xàtiva, Oliva y Catarroja, un sargento de Alzira, un jefe de sector y un oficial de guardia. La rápida actuación del dispositivo impidió que el fuego se extendiera a otros almacenes contiguos.

Bomberos

El incendio ha afectado de manera grave a dos naves, en una de las cuales ha colapsado parte del techo y las paredes. El suceso generó una intensa columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda que todavía se apreciaba en la mañana de este viernes.