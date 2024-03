Vox secunda en Xàtiva una moción que apoya el antifascismo y pide recuperar el premio Guillem Agulló

El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Xàtiva, Francisco Suárez, votó en el pleno de este jueves a favor de la moción conjunta presentada por Xàtiva Unida, el PSPV-PSOE y el PP para "apoyar al antifascismo" y condenar las "agresiones fascistas" registradas en el centro social de la Cosa Nostra de Castelló de la Plana durante las fiestas de la Magdalena.

El posicionamiento a nivel local contrasta con la reciente negativa de los voxistas de apoyar una propuesta redactada en similares términos en las Corts.

El acuerdo abordado en Xàtiva, que salió adelante por unanimidad, manifiesta el apoyo del consistorio "a las personas agredidas", el "firme rechazo a todas las agresiones fascistas" y el "claro compromiso de lucha contra el fascismo, denunciando persiguiendo y juzgando toda la incitación al odio o el enaltecimiento de símbolos fascistas". Igualmente, la moción insta al Consell a "mantener el premio Guillem Agulló, que reconoce a personas que luchan contra la xenofobia y el odio" tras su supresión en el parlamento autonómico a iniciativa de Vox.

Francisco Suárez subraya que hubiera preferido que este último compromiso no figurara en la moción porque "no es algo que concierna a Xàtiva" y significa "meterse en camisa de once varas", pero considera que su discrepancia sobre el premio Guillem Agulló no era lo suficientemente importante como para votar en contra de una proposición que condena la violencia con tintes ideológicos registrada en Castelló. "No apoyamos este tipo de delitos y estas dinámicas no van con nosotros ni con nadie democrático", recalca el portavoz de Vox en Xàtiva, que valora como algo completamente normal su apoyo "claro y nítido" a la propuesta presentada por el resto de grupos.

"Siempre estamos en las mismas, parece que Vox siempre tenga que dar explicaciones por estas cosas cuando quienes están amnistiando situaciones de terrorismo y violencia son los partidos de izquierda", ahonda Suárez.

No es la primera vez que el portavoz de Vox en la capital de la Costera se desmarca de alguna de las decisiones de su partido a nivel autonómico o estatal. Francisco Suárez ha participado en actos institucionales por el Día del Orgullo LGTBIQ+, en concentraciones contra la violencia de género y en el acto de homenaje a las víctimas del bombardeo sobre la estación de Xàtiva. Además, ha adoptado un papel colaborador en la reivindicación de la recuperación de las competencias de violencia sobre la mujer por parte de los juzgados de Xàtiva y ha mostrado su sintonía con la rama socialista del equipo de gobierno en determinadas materias.

Suárez no intervino en el debate de la moción sobre el antifascismo este jueves. El concejal Héctor Cuenca, de Xàtiva Unida, comenzó recordando la muerte de Miguel Hernández "a manos del fascismo institucionalizado" y censuró durante su parlamento que la Ley de Memoria Democrática "está en juego" frente a "la falsa concordia, que no es más que la falsa paz de los vencedores", dijo en referencia a la nueva ley promovida por Vox y el PP en el gobierno valenciano. "Corremos el riesgo de que el fascismo se vuelva a institucionalizar y ya se ha institucionalizado en algunos municipios y comunidades autónomas: hoy debemos reafirmar nuestra lucha contra el fascismo", incidió Cuenca después de hacer un repaso por los asesinatos de militantes antifascistas en los últimos años y de exigir "que se recupere el premio Guillem Agulló".

Respecto a estas afirmaciones, el portavoz de Vox cuestiona el "guerracivilismo" de los comentarios sobre del concejal del ejecutivo local porque, a su juicio, "se mezclan churras y merinas". También se muestra sosprendido "porque Xàtiva Unida piense que Vox defiende la violencia". Suárez ve "muy politizados" los discursos de la formación de izquierdas.

El PP condena "cualquier tipo de violencia"

Por su parte, el portavoz del PP de Xàtiva, Marcos Sanchis, recalcó que su partido "rechaza y condena sin paliativos cualquier tipo de violencia, se ejerza de donde se ejerza y venga de donde venga", por lo que mostró su respaldo a la moción "en todos sus puntos". Sanchis afeó a Xàtiva Unida que "no podemos decir lo mismo de ustedes, que solo condenan la violencia que les interesa", indicó, recordando que esta formación no respaldó una moción del PP que condenaba "los graves ataques violentos de los CDR en Cataluña en 2019".

Desde el PSPV, Lena Baraza mostró "todo el apoyo y solidaridad a los miembros del casal La Cosa Nostra" tras lo que definió como "un ataque directo a los valores fundamentales de nuestra democracia". Baraza recordó que la agresión "coincide con la eliminación del premio Guillem Agulló del gobierno PP y Vox" y destacó "la responsabilidad moral y ética" del ayuntamiento de "promover la tolerancia y la paz".