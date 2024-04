El Atzeneta gana al Acero y el Ontinyent 1931 suma un insuficiente punto ante el Elche Ilicitano

El Fornás recibió la visita del Atzeneta ante la necesidad del Acero de sumar los tres puntos para salir del descenso, pero los de la Vall d'Albaida se llevaron la victoria por 0-1. El inicio del partido estuvo marcado por las ocasiones locales que obligaron a Ferri a salvar a su equipo en distintas ocasiones. La respuesta taronja llegó a la contra, pero Luispa ante su defensor, no pudo mandar el balón entre los tres palos. Sobre la media hora de juego, el Acero vio portería, pero los de Berna Ballester respiraron tranquilos porque el tanto fue anulado por fuera de juego. En la segunda parte, una de las mejores ocasiones llegó con una jugada de lateral a lateral. Ballester centró desde la izquierda y Zarzoso remató sin fortuna. El Acero seguía buscando su gol para acercarse a la salvación, pero durante el segundo periodo los de la Vall d'Albaida estuvieron bien organizados defensivamente. Como es habitual en cada partido, los zagueros, Frangi y Nacho Porcar, tuvieron su oportunidad para abrir el marcador. El guion del encuentro parecía que evocaba un empate y más aún con la expulsión de Zarzoso a tres minutos para el final. Pero un rayo de luz brilló para el Atzeneta. Damián Sánchez evitó el gol taronja con la mano y el colegiado señaló penalti y expulsión. Leo Ramírez convirtió la pena máxima para darle los tres puntos a su equipo "in extremis".

Casi de forma paralela, en la capital de la Vall d'Albaida se disputaba el duelo entre el Ontinyent 1931 y el Elche Ilicitano, que empezaban la jornada como segundo y primer clasificado, respectivamente. El gol en el Clariano no se hizo esperar. Lluis Felipe cazó un balón dentro del área que envió al fondo de la portería para abrir el marcador (1-0). Los ilicitanos buscaron rápidamente el empate utilizando sus mejores armas, las bandas. El Ontinyent 1931 conseguía aguantar al Elche Ilicitano e intentó ampliar distancias en el marcador en una jugada entre Lluis Felipe y Revert. El partido estaba abierto, pero en el tramo final de la primera parte pocas ocasiones de peligro se contabilizaron y con la ventaja mínima local se llegó al descanso. En la segunda parte, los visitantes salieron con una marcha más para buscar el empate. Jesús Hernández, a los tres minutos de volver de los vestuarios, estuvo cerca de ver portería y poco después, tras un centro lateral, se olía el gol franjiverde. Andreu hizo reaccionar a su afición con un remate desde el área que no cogió portería. A media hora del final, Iomar devolvió la igualdad al marcador (1-1) ante las insistentes protestas de fuera de juego de la parroquia local. En los últimos compases del partido, Cristian apareció para salvar a los blanc-i-negres tras un gran disparo de Jesús Hernández. El partido estuvo roto en los últimos minutos con un Ontinyent 1931 que buscó con más insistencia el tanto de la victoria, un gol que no llegó.

Tras el fin de semana, los de Roberto Bas pierden la segunda posición de la clasificación que gana el Jove Español tras su victoria ante el Villarreal C. Por su parte, el Atzeneta confirma la buena dinámica con la tercera victoria consecutiva.