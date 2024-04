La prueba de Dibujo Artístico de la selectividad será como siempre pero se hará en dos días para que que haya caballetes para todo el alumnado

La Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria (PAU) de las universidades públicas valencianas, integrada por las cinco universidades y la Conselleria de Educación, ha acordado no introducir cambios en el examen de Dibujo Artístico II del examen de la selectividad de este próximo junio. Según ha informado el coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), Toni Gil, al profesorado de esta materia esta mañana vía correo electrónico "el examen se hará según los acuerdos que teníamos desde principio de curso: con caballetes de dibujo y el formato de papel inicial de 50 x 70 cm".

La Comisión Gestora, no obstante, señala que para poder implementar el acuerdo adoptado este pasado viernes 26 por la Comisión de Materia de Dibujo Artístico II (Especialistas y Asesora) y los Coordinadores y Coordinadoras de las PAU de las cinco universidades "habrá que hacer unos cambios de horario del examen de la asignatura en alguna de las universidades", con el fin de contar con caballetes suficientes para todo el alumnado aspirante.

Falta de caballetes

Tal como informa Levante-EMV hoy, la Comisión Gestora ante la falta de caballetes acordó el pasado día 23 modificar el formato de examen y utilizar en lugar de hojas de 50 x 70 cm otras de menor tamaño, de 35 x 46 cm, para poder trabajar así en mesas "normales" en lugar de mesas inclinadas o caballetes en las cuales el estudiantado se podía poner de pie para la prueba de dibujo artístico, que tradicionalmente ha consistido en reproducir un bodegón. Este cambio había generado profundo malestar entre el profesorado de la asignatura y el alumnado.

Alumnado de Bachillerato Artístico en el IES Virgen del Remedio de Alicante en una imagen de archivo. / Pilar Cortés

Según el nuevo acuerdo, las universidades que puedan harán el examen en el horario inicial (miércoles por la mañana), pero se dará la posibilidad de empezarlo un poco más tarde en aquellos lugares donde haga falta para garantizar el desplazamiento del estudiantado a las aulas que cuenten con la infraestructura necesaria y la preparación para el desarrollo del examen. Por esta razón, explica el correo que ha dirigido la Comisión Gestora al profesorado "se hará público el contenido del examen no a la media hora de su comienzo sino a la hora del inicio". "Así no habrá ningún tipo de problema por filtración del contenido por el hecho que en alguna universidad se hubiera empezado el examen un poco más tarde", añade.

Miércoles por la mañana o jueves por la tarde

Además, aquella universidad que no pueda hacerlo en el horario inicial (segunda franja horaria de la mañana del miércoles), "podrá hacerlo el jueves por la tarde, en uno o dos turnos". La universidad que haga los exámenes en estas franjas horarias del jueves por la tarde "lo comunicará a todos sus centros adscritos con antelación suficiente para que el alumnado sepa el lugar y hora del examen de esta asignatura, que podría ser incluso en otro campus universitario".

Examenes e selectividad el pasado curso en la Universitat Politècnica de València (UPV). / Miguel Angel Montesinos

"Con este esfuerzo de trabajo de colaboración entre universidades estamos convencidos de que podremos hacer los exámenes en los lugares y condiciones más adecuados para el estudiantado", destaca la Comisión Gestora de las PAU. El hecho de hacer el examen de esta asignatura en momentos diferentes, añade, "no es ningún problema de comparativa de contenidos del examen dado que este examen es muy particular y en él se tiene que hacer un dibujo, que puede ser sobre un modelo u otro, pero no hay problema en que haya enunciados diferentes por el diferente momento en que se haga el examen, lo cual también pasa en la resolución de los solapamientos de exámenes en el horario de las PAU".

Estimación de alumnado previsto

Para tener una previsión inicial de la matrícula y "poder prepararlo todo mejor", la comisión gestora requiere a los centros educativos que tengan estudiantado que, previsiblemente, se presentará en las PAU en esta asignatura, Dibujo Artístico II, que pregunte a su estudiantado "si piensa que finalmente sí que se presentará al examen de esta asignatura". Esta información de la cantidad de estudiantado hay que enviarla a la Comisión Gestora de las PAU, como muy tarde al final de esta semana, el viernes 3 de mayo próximo.

"Es fundamental que cada centro educativo (sea de estudios de Bachillerato o de Formación Profesional) que tenga estudiantado que se presentará, "envíe su información porque esto nos servirá para saber cuántos caballetes de dibujo y qué espacios se necesitarán más o menos", recalca la comisión gestora. La información enviada no será vinculante respecto a la posibilidad de matrícula definitiva de estudiantado del centro en esta asignatura.

"Tranquilizar al profesorado y al alumnado"

La Comisión Gestora de las PAU pone de manifiesto "el enorme compromiso y trabajo de coordinación y la predisposición a buscar la mejor solución que han tenido todas y todos los implicados en el desarrollo del examen de esta asignatura en las PAU de 2024". "Las decisiones tomadas anteriormente por la Comisión Gestora siempre han tenido el objetivo de hacer las cosas lo mejor posible, y esperamos que esta decisión final sirva para tranquilizar el profesorado y estudiantado de la asignatura Dibujo Artístico II por las mejores condiciones de normalidad que podemos dar para el desarrollo del examen", concluye.

