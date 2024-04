Talan 280 plantones de la finca del presidente de la Cooperativa La Vinya

Todo ocurrió el pasado fin de semana, durante la madrugada del sábado 6 al domingo 7 de abril. Un individuo —o varios— talaron un total de 280 plantones en una finca agrícola emplazada en la localidad de la Font de la Figuera. Las tierras pertenecen a José Fita, presidente de la cooperativa la Vinya, que ya ha denunciado lo ocurrido ante la Guardia Civil. De hecho, agentes especializados del equipo Roca visitaron ayer el lugar y realizaron diferentes comprobaciones para dar con el responsable de lo ocurrido. Así, estudiaron las marcas dejadas por los vehículos y han abierto una investigación oficial.

Fue el propio José Fita quién se dio cuenta de lo que había pasado en sus campos el domingo por la mañana: «La mayoría de domingos yo salgo a andar por mis tierras, recorro mis campos para verlos, por si hay que hacer algo. Es una cosa que me gusta, dar una vuelta a pie. Fui a ver si hacía falta hacer algo con los brotes y me empecé a dar cuenta de que algo no andaba bien. El viento no podía haber hecho eso. Cuando me percaté de lo que había ocurrido no daba crédito».

«Eran almendros jóvenes, de casi dos años. No hubieran dado fruto hasta dentro de dos años más.Hemos estado un tiempo cuidándolos, regándolos, tenían una pinta increíble. Estamos en unos años de sequía y nos hacen esto. Quién haya sido vino a hacer daño, no hay otra explicación. Igual decidió cortar estos ejemplares porque con unas tijeras de poda tenía suficiente, con otros más maduros hubiera necesitado una máquina a motor y habría hecho ruido», expuso el afectado.

«No se han llevado nada»

El campo se encuentra en un tramo de carretera algo apartado. Por el día sí hay trasiego de vehículos, por la noche es mucho menor:«Si era una persona necesitó tres horas, aunque a lo mejor vinieron varios. No se han llevado nada, solo han hecho esto. No tiene sentido.Lo he denunciado todo. Ojalá identifiquen a los culpables. Ahora deberemos esperar a ver si brota otro ejemplar, destinar recursos, trabajar de nuevo. Los árboles cortados son tan pequeños y tan verdes que no valen para nada, no tenemos otra que tirarlos a la basura». Los agentes de la Guardia Civil inspeccionaron las tierras y sus inmediaciones durante la mañana de ayer:«La verdad es que denuncié el mismo domingo en el cuartel de la Font de la Figuera. Y días después han venido los especialistas del grupo Roca. Agradezco mucho el interés mostrado».

«Eran almendros que aún no habían dado fruto, cerca de 300. Estaban creciendo bien, estaban preciosos. Los hemos regado mucho, hemos estado encima de ellos para que salieran adelante», detalló el damnificado.

«Han querido hacerme daño»

El presidente de la cooperativa la Vinya comentó que la Guardia Civil le preguntó por posibles responsables: «Está claro que alguien me tiene manía o algo, no podía dormir y han querido hacerme daño. La Guardia Civil me ha preguntado si tengo alguna sospecha. La verdad es que intento mantenerme al margen y no tener discusiones con los socios de la cooperativa, por ejemplo. Es verdad que, a veces, tienes que apercibir a alguien, pero no me suena ninguna disputa reciente.Quizás ha sido una persona que tiene algo guardado desde hace años». Los 280 ejemplares se han dado por perdidos. Son árboles muertos. Fita ahora esperar para ver si brotan de nuevo:«Hay que comenzar de nuevo y hacerlo en abril, no es lo mejor. Nunca me había pasado algo así. Lo que sí hay es un precedente de otro llaurador de la zona al que le hicieron lo mismo hace cuatro años. Entre el trabajo y los materiales habré perdido unos 5.000 euros».