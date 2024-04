Más de treinta años peregrinando de Canals a la Basílica de València

Un total de 144 personas participaron el pasado sábado en la 31ª edición de la peregrinación que cada año por estas fechas sale desde Canals para recorrer más de 70 kilómetros y acabar en la basílica de València. Este año solamente se registraron cuatro bajas.

José Ángel Martínez es el presidente de Mapeba —Marcha Peregrinación Canals Basílica—. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que «este año participamos 144 peregrinos, acompañados por 27 personas del grupo logístico. Contamos con el apoyo de coches que van parando en las rotondas para facilitarnos el paso, que nos dan fruta y agua, nos llevan la mochila... también nos ayudan voluntarios de Protección Civil de l’Alcúdia de Crespins».

Martínez destacó que este año el tiempo sí acompaño: «Dicen que la niebla de polvo africana es un problema, pero la verdad es que a nosotros nos vino bien. No hizo el sol de otros años y no nos calentamos de más». Los participantes en la cita llevan semanas «entrenando su cuerpo»: «Salimos desde el primer domingo de septiembre. Empezamos con una marcha de quince kilómetros y luego los vamos subiendo». El pasado sábado se citaron a las 6 de la mañana. Hicieron una primera parada de reagrupación en Gavarda, almorzaron en Alberic, pararon de nuevo en l’Alcúdia y Alginet para comer en un hotel de Benifaió. Luego, pasaron por Silla y acabaron a las 7 de la tarde en la Cruz Cubierta. A las ocho entraron en la Basílica de València.

Más de 140 personas peregrinan de Canals a València / Perales Iborra

26 ediciones a la espalda

Edu Arándiga es uno de los veteranos de la cita: «He completado 22 ediciones como colaborador y cuatro más como participante.Solo hay una persona que me supere». Consultado sobre la evolución de la iniciativa, expuso que «ha cambiado mucho con los años. Cuando yo comencé éramos 60 personas, la logística de ahora no tiene nada que ver con la de antes. En el año del 25º aniversario éramos 280 personas».

«Es una experiencia dura, son más de 70 kilómetros y 11 horas efectivas caminando, 14 horas con las paradas. Si alguien está pensando en intentarlo tiene que saber que ha de ir bien preparado. El cuerpo tiene que estar entrenado para esta carga física tan exigente», avisó el veterano participante en la cita.

