Bicorp abandona de forma definitiva la Mancomunitat de la Costera - Canal

El último pleno de la Mancomunidad de la Costera-Canal ha ratificado de forma definitiva la salida de Bicorp del órgano supramunicipal. Se trata del último fleco de un movimiento gestado desde hace años. De hecho, la actual alcaldesa de Bicorp, Nuria Mengual, es la presidenta de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés. Mengual atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «se trata de una historia que se ha alargado mucho en el tiempo. Ahora se ha ratificado, pero ha sido un proceso muy largo que, por un motivo u otro, no se había llevado a cabo. Llevamos los últimos años en la Mancomunidad de la Cana de Navarrés y había como una duplicidad».

A su vez, la alcaldesa comentó que Bicorp pidió su salida a la vez que Bolbaite y Quesa, hace tres años: «Por alguna razón con nosotros ha sido todo más lento. No sé si se envió la documentación mal o algo. El año pasado me volvieron a llamar y pusimos en contacto a los dos secretarios. Para nosotros tiene todo el sentido formar parte de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés y no de otra, por cercanía y por servicios compartidos. Es nuestro territorio. Es mucho más lógico».

Pleno ordinario

La Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal aprobó la ratificación de la salida de Bicorp en el pleno ordinario que tuvo lugar el pasado día 3. El presidente del órgano supramunicipal, José Luis Gijón, expresó «su satisfacción por el clima de diálogo y entendimiento que prevaleció durante la sesión. La alta participación y el consenso unánime reflejan el compromiso de todos los municipios de trabajar juntos».