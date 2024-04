El Ontibasket queda séptimo en la octava jornada de la Liga 3x3 Indoor

El equipo profesional de baloncesto Cisent Ontibasket quedó séptimo en la octava jornada de la II Liga 3x3 Indoor nacional, que se disputó el pasado fin de semana en el polideportivo de Ortuella, en Bilbao. El Cisent Ontibasket ganó un partido y perdió en otros tres. El equipo formado por Tomás Sanchiz, Esteban Lage, Akin Arpaç y Aitor Agudo comenzó la octava jornada liguera con una derrota por un ajustado 21-18 frente al L2PK Woka on Three. Después cedió 21-14 frente al Groiin Santa Baia y por 19-21 ante el Be Goat Team. El domingo, el Ontibasket se imponía por 19-10 al Peluseros, logrando finalmente la séptima posición en la clasificación de la octava parada de la Liga 3x3 Indoor.

Por otro lado, en la última jornada de la liga comarcal de verano que organiza el Ontibasket, y que es disputa todos los jueves en la cancha del parque Pere IV de Ontinyent, destacaron las victorias del Hellfish, NB Xàtiva, Islote, Magic Eureka y Sant Rafel Navaixers Est. Este jueves a las 20 horas, nueva jornada de esta liga comarcal.

Torneo Escolar

El Ontibasket organizará el próximo 20 de abril una nueva cita del torneo escolar, que en este caso tendrá lugar en el colegio Bonavista de Ontinyent. Participarán más de 70 niños entre las categorías querubín, benjamín y alevín de los colegios Vicente Gironés, Carmelo Ripoll, Martínez Valls, San José, Bonavista y La Concepción. Todos los niños “disfrutarán de un ambiente divertido, con música y muchos espectadores, disfrutando del baloncesto 3x3 y haciendo amigos de otros colegios”, destacan desde el club, que también afirman que “los niños que acuden a las extraescolares que ofrece el Ontibasket ya están impacientes por que llegue el día donde pueden enseñar a sus padres y demostrar todo lo que aprenden en las clases y poder enfrentarse a otros colegios”.