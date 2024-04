La Policía Local de Xàtiva pone cerco a las peleas generadas tras el ocio nocturno

Pasa en todas las ciudades. El ocio nocturno se puede convertir en un foco de conflictos y los responsables de la Policía Local no duda a la hora de vigilar emplazamientos cercanos a discotecas o puntos de entrada y salida de jóvenes una vez ha amanecido y los locales han bajado la persiana. Así ocurre en Xàtiva, donde la Policía Local no ha dudado en poner cerco a las peleas generadas tras las horas de ocio nocturno. De hecho, el pasado domingo diferentes patrullas actuaron en dos episodios que tuvieron lugar con un lapso de quince minutos.

El primero de los incidentes se registró a las nueve de la mañana en la estación de Renfe. Varios agentes disolvieron una reyerta multitudinaria antes de que pasara a mayores, identificando a varios implicados y a un chico que fue agredido. Así, una patrulla que se encontraba en las inmediaciones de la estación de Renfe observó como empezaba una pelea entre varios jóvenes. Los policías disolvieron la pelea en el interior de la estación. Según los testigos «un grupo de jóvenes de 16 y 17 años agredieron a otro de 17 años, que presentaba varias heridas en la cara y la causa de la pelea había sido una discusión previa en una discoteca». El agredido confirmó que iba a llamar a sus padres para explicar lo sucedido y los agentes le recomendaron que acudiera a un centro de salud, comentando la víctima que prefería ser atendido en su pueblo. De hecho, los policías locales prohibieron subir al mismo tren a otros varones identificados, que esperaron al siguiente enlace. En la actuación también participaron efectivos de la Policía Nacional, ya que habían sido requeridos porque un viajero que iba en otro vagón no quería abandonar el vehículo.

Así, los agentes identificaron a varios menores que responden a las iniciales V. R.V, I. A., C. G. G y R. M. LL como implicados en la reyerta. También identificaron a M. S. y S. I. F. como los presuntos autores de la agresión.

El episodio registrado en la estación de Renfe no fue el único incidente que tuvo lugar el pasado domingo con protagonistas que habían finalizado una jornada nocturna de fiesta. Así, sobre las nueve y cuarto de la mañana una patrulla de la Policía Local observó a varios grupos de jóvenes dirigiéndose hacia el colegio Claret y decidieron acercarse por las inmediaciones al intuir que se podía producir una pelea. Los agentes se encontraron a su llegada a un grupo de jóvenes socorriendo a una persona que había sido agredida: «Al parecer, aprovecharon su estado de embriaguez para agredirle sin motivo». En base a las heridas sufridas, la patrulla requirió la presencia de especialistas sanitarios para su observación y posterior traslado al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

A su vez, los policías locales decidieron custodiar las llaves de su coche hasta que finalizaran las curas médicas y con el objetivo de evitar que cogiera el vehículo bajo la influencia del alcohol. Depositaron las llaves en las dependencias policiales, «ya que insistía en no avisar a nadie para que le recogieran y quería irse a casa con su vehículo». La víctima no pudo aportar información sobre sus agresores, por lo que no pudieron ser identificados.

Horas después, el agredido se personó en la comisaría y pudo llevarse las llaves de su coche tras ser sometido a un test de alcoholemia. Responde a las iniciales de S. C y es residente en la localidad vecina de Canals.

Rafa Valor, inspector de la Policía Local de Xàtiva, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «los fines de semana siempre salen actuaciones de este tipo y estamos vigilantes. Hay mucha gente que se lo pasa bien y de forma sana, pero también quién consume alcohol u otras sustancias y son comunes episodios como estos, aunque no de extrema gravedad».