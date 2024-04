El cadete femenino del Xàtiva Voleibol queda cuarto en la Final Autonómica de máximo nivel

El equipo cadete femenino del Club Voleibol Xàtiva ha conseguido clasificarse entre los mejores de la Comunitat Valenciana en la Final Autonómica, disputada el pasado fin de semana en Benidorm, donde las setabenses lograron el cuarto puesto. El Xàtiva Voleibol cadete femenino verde de primera división autonómica disputaba el torneo de máximo nivel de la categoría en Iniciación al Rendimiento de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, con un conjunto formado íntegramente por jugadoras de primer año en la categoría, que lograron quedar cuartas. El título de campeón fue para el CV Playas de Benidorm, que se impuso en la final al CV Gandia.

Las de Xàtiva disputaron los cuartos de final el sábado, contra el CV València, un encuentro que ganaron las setabenses por 3-1 (23-25, 25-14, 25-13, 25-19), tras remontar un primer set en contra. En la primera manga, muy igualada, las valencianas estuvieron más acertadas y las de Xàtiva cometieron errores no forzados. En la segunda cambiaba el panorama y las setabenses controlaron el juego de principio a fin. En el tercer y cuarto set las de Xàtiva siguieron controlando el partido en recepción y ataque, consiguiendo el pase a semifinales, que se disputaban el sábado por la tarde. Las del CV Xàtiva se medían a las anfitrionas, CV Playas de Benidorm, equipo muy potente que se había proclamado campeón de la liga regular -y tras la Final, se proclamaban campeonas autonómicas-, y las setabenses perdieron la semifinal por 0-3 (17-25, 20-25, 14-25). El primer set transcurrió igualado en la primera mitad, pero el Benidorm consiguió varios puntos de ventaja que fue definitiva para llevarse el juego. La segunda manga también comenzó igualada, pero de nuevo las locales tomaban ventaja. Las setabenses redujeron distancias (22-20), pero no fueron capaces de contrarrestar la potencia del Benidorm. El tercer set comenzó mal para las de Xàtiva, que no tuvieron apenas opciones de remontar, cediendo el juego y el partido.

Tras ello, las de Xàtiva jugaban el domingo el partido por el tercer y cuarto puesto, frente al CV Sant Joan d’Alacant, un encuentro que ganaron las alicantinas por 0-3 (25-14, 25-16, 25-22). Las setabenses no estuvieron cómodas en el partido y vieron como se les escapaban con claridad los dos primeros sets, en los que cometieron demasiados errores no forzados. En el tercer set cambió la dinámica, las de Xàtiva pudieron desplegar su juego y comenzaron a dominar, logrando una ventaja de 10-16, con un buen saque, recepción y ataque. Pero el Sant Joan reducía distancias y aparecieron los nervios de las setabenses, que no pudieron controlar el gran saque de las rivales. Con un igualado 20-20, las de Alicante recobraron la confianza para llevarse los últimos puntos y ganar el partido.

Por el CV Xàtiva jugaron Mara Alcocel, Alejandra Bolinches, Adriana López, Sara Martínez Caballero, Gloria Martínez Climent, Iratxe Ortega, Carmen Pérez, Martina Valor, Lea Burgui, María Martí, Lucia Monzonís y Megan González. El cuerpo técnico estuvo formado por Sandra Martínez, Quique Mateu, Borja Reyes, y como fisioterapeuta Vesy Gueorguieva.

Otros resultados

El Xàtiva voleibol sénior masculino de la primera división autonómica ganó al CV Valencia por 0-3 (28-30/17-25/20-25) y despide la temporada en quinta posición de la clasificación general. En la segunda división juvenil femenina, el Xàtiva voleibol rojo disputó los primeros cruces clasificatorios para la fase de ascenso. La ida se disputaba en Xàtiva, y cedieron contra el CV Altamira 2-3 (25-13/28-26/17-25/23-25/7-15), en un partido muy igualado. En la vuelta en Valencia también cedieron, por 3-1 (25-14/17-25/25-21/25-21).

Jocs Esportius CV

El Dental Carralero Xàtiva verde de la primera división infantil femenina participará en la Final Autonómica de máximo nivel, clasificatoria para los Campeonatos de España, el sábado 27 y 28 de abril. En la última jornada de la liga regular, ganaron al Salesianos de Elche por 0-3 (10-25/23-25/23-25), con lo que aseguran la segunda posición en la clasificación general y también asegura el paso directo a la semifinal. En la primera división infantil masculina el Dental Carralero Xàtiva voleibol es otro de los equipos que busca clasificarse para la Final Autonómica de la categoría. Están disputando los cruces clasificatorios a doble partido. El pasado sábado perdieron en Villena por 3-2 (25-19/25-14/19-25/11-25/15-12) y este sábado, 20 de abril a las 12 horas, disputan la vuelta en Xàtiva con todo abierto para luchar por intentar clasificarse para la Final Autonómica de la categoría.