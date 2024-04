"La niña retenida en Ontinyent iba a clase con mi nieto"

Jueves 11 de abril. Siete de la mañana. Un amplio despliegue policial despierta a los vecinos del barrio de la Vila de Ontinyent. Varios coches de la Policía Local y la Policía Nacional, un helicóptero y agentes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) son desplegados al amparo de la oscuridad por las arterias de este distrito histórico, poblado por intrincadas callejuelas. También se movilizan vehículos sanitarios: «Creíamos que iban a detener a alguien peligroso», relatan residentes del lugar a Levante-EMV.

La quietud de la zona se vio interrumpida por un operativo que finalizó con la detención de cuatro miembros de una misma familia como responsables de la sustracción de una niña de ocho años de edad que se encontraba «oculta y desnutrida» en una vivienda. Ha pasado casi una semana y la noticia aún copa los mentideros en la capital de la Vall d’Albaida.

La vivienda en la que entró la policía está emplazada en un callejón sin salida, cerca de la sede de la Colla de xirimites i tabals «el Regall». Es un espacio tranquilo, con algunos restos de obra cerca. Ayer había una cadena en la puerta. Nadie contestó a las llamadas. En una de las ventanas de la fachada, de color azul, hay una cámara de seguridad.

Todos los relatos recopilados por este diario coinciden en el desconcierto compartido ante lo ocurrido, aunque las versiones difieran. Así un vecino veterano que pidió que lo nombráramos como McKenzie —«todo el mundo me conoce por este nombre»— explicó que conoce a la pequeña desde hace tiempo: «Va a clase, o iba, con mi nieto. Jugaba con él. Siempre la he visto arreglada, nunca he visto marcas ni nada. Sorprenden lo que dicen algunas noticias. Al padre también lo tengo visto. Es una persona normal, que parece ser que tiene un tic o algo, pero para nada parecían peligrosos. Eso sí, de puertas para dentro nadie sabe nada de lo que pasaba».

Policía Nacional

En términos similares se movió otro habitante del barrio, que prefirió no ser identificado: «Siempre que he visto a la niña por la calle iba arreglada. Nunca vi nada sospechoso en su forma de vestir ni en su comportamiento, la verdad». Esther Tauroni, presidenta de la asociación de vecinos del barrio de la Vila, recordó que todo ocurrió el jueves a primera hora de la mañana: «A las siete más o menos vi varios coches, de la Policía Local y de la Policía Nacional. Al principio pensé que podía tratarse de una operación antidroga o que una casa vieja del barrio se había desplomado. Luego, ya me enteré de lo que estaba pasando». «Somos un barrio histórico, antiguo. Podemos decir que nos conocíamos todos hasta estos días. La prensa habla de una señora mayor que era la propietaria de la casa, a la que nadie conoce ni parece haber visto. Luego, hemos ido atando cabos. A mi sí me suena haber visto a un señor de unos 30 años que a veces llamaba la atención porque iba caminando y soltando algún grito, que parece que es el padre de la pequeña. Nadie sabía lo que estaba pasando en esa casa. De la pequeña yo no sabía nada», dijo.

A su vez, expresó que hay cierta preocupación: «No queremos problemas. Aquí hay muchas familias. Algunos vecinos están inquietos. Llevamos varios días desconcertados con lo sucedido».