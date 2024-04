Estas son las artistas que completan el cartel 100% femenino del festival Nits al Castell en Xàtiva

El Castell de Xàtiva acaba de acoger la presentación de la 25ª edición del festival de Nits al Castell, una cita musical anotada en rojo por muchos amantes de la música. Tal y cómo avanzó Levante-EMV, Sole Giménez y Pasión Vega abrirán y cerrar la programación de este año, que se completa con los conciertos de Chambao y de Marala y Queralt Lahoz, que compartirán escenario en una misma cita.

Sole Giménez será la encargada de protagonizar el primer concierto de la edición de este año. Visitará Xàtiva el próximo 6 de julio. Con más de 40 años de experiencia en la música, Giménez ha explicado que adaptará el repertorio de su actual gira a las circunstancias del escenario que se monta en la fortaleza setabense: "Es algo que tengo que ver con los músicos, la verdad es que agradezco mucho la invitación de hoy porque puedo ver de primera mano el escenario donde voy a cantar".

Sole Giménez responde una pregunta durante la presentación del festival Nits al Castell. / Perales Iborra

Giménez ha valorado que en el festival de este año se haya apostado por un cartel 100 % femenino: "Podría parecer que en el sector de la música hay un cierto equilibrio, pero la verdad es que no es así". Giménez también ha recordado que visitó la capital de la Costera hace muchos años cuando formaba parte del grupo "Presuntos Implicados" y se ha mostrado encantada con el Castell: "Tengo muchos amigos en Xàtiva, pero nunca había subido hasta aquí. La verdad es que tengo ganas de pasearlo. He visto el cartel de conciertos y no descarto venir a alguno como espectadora". Desde el Ayuntamiento de Xàtiva han obsequiado a Giménez con una edición de lujo del Collar de la Coloma, escrita por el intelectual cordobés Ibn Hazm en 1022.

La presentación también ha contado con la presencia de Rafa Jordà, director artístico del Festival, Raquel Caballero, concejala de Patrimonio Histórico y Promoción Económica en el Ayuntamiento de Xàtiva y el alcalde Roger Cerdà. Todos han coincidido en la "decidida apuesta" del consistorio por el festival, adelantando una gran respuesta del público. Cerda ha expuesto que "desde que llegamos apostamos por democratizar el festival y apostar por distintos tipos de música. Es una iniciativa que une dos de los aspectos por lo que más destaca Xàtiva, el patrimonio y la apuesta por la cultura. Hemos apostado por un cartel 100 % femenino porque también queríamos lanzar un mensaje como ciudad".

Chambao -el grupo liderado por la Mari-, visitará Xàtiva el 13 de julio. Marala y Queralt Lahoz compartirán escenario en la fortaleza setabense el 20 de julio y Pasión Vega cerrará la 25ª edición del festival Nits al Castell el próximo 27 de julio.