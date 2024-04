Compromís afirma que PP y Ens Uneix "no tienen una hoja de ruta" para la Mancomunitat de la Vall

Compromís per la Vall d'Albaida anunció en el pleno de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida del lunes su decisión de no asumir delegaciones de gestión en la Junta de Gobierno de la entidad comarcal, y mantenerse en la oposición.

La formación valencianista, progresista y ecologista había condicionado su participación en el gobierno al establecimiento de una hoja de ruta clara para el reforzamiento técnico, que hiciera posible la mejora de la calidad en la prestación de servicios en los municipios de la Vall d'Albaida. "Esta hoja de ruta no ha quedado aclarada por el PP y Ens Uneix, partidos que tienen la mayoría al Pleno de la Mancomunidad, después de meses de conversaciones con todos los grupos. Además, como avanzó este diario, el anuncio del gobierno de la Generalitat sobre suprimir aspectos relevantes de la Ley de Mancomunidades del Botánico ha sido el detonante final que ha motivado la decisión de Compromís por la Vall d'Albaida.

En palabras del portavoz de Compromís en la Mancomunitat y alcalde de Fontanars dels Alforins, Julio Biosca, “desde que empezamos la legislatura hemos mantenido en todo momento que lo más importante para nosotros era acordar, entre todos los grupos, una hoja de ruta muy definida para afrontar los retos que tiene la Mancomunidad, y solo si los objetivos de esta hoja de ruta eran claros y compartidos entraríamos a gestionar delegaciones de gobierno. El nuevo contrato de gestión de residuos y la necesidad de mejorar los servicios para nuestros pueblos requerían un reforzamiento de la estructura técnica de la Mancomunidad”.

“En los últimos años hemos podido comprobar que esta limitación en el personal ha provocado una excesiva lentitud de los cambios que hay que implementar. Para solucionarlo, la Ley de Mancomunidades del 2018, impulsada por el Govern Valencià del Botànic, ofrecía la posibilidad de contar con un Secretario a tiempo completo y centrado en la gestión de la entidad comarcal, y otras cuestiones como la posibilidad de constituirse como entidad de ámbito comarcal reconocida, y lograr una representación más proporcional. Ahora, Mazón ha anunciado que quiere suprimir los aspectos más importantes de esta Ley”, explica el portavoz.

Biosca remarca que “nuestra postura estaba clara desde el principio de la legislatura y, además, ya lo habíamos expresado años atrás, puesto que la consideramos clave para la supervivencia y buen funcionamiento del ente comarcal. En todo este tiempo no hemos tenido suficiente concreción sobre nuestras peticiones de reforzamiento técnico por parte del presidente de la Mancomunidad, del Partido Popular. No se ha querido apostar por crear una gerencia técnica ni se nos ha dicho claramente si se quería avanzar de manera ágil y decidida en el proceso de constitución como Mancomunidad de ámbito comarcal según la Ley de Mancomunidades del 2018. Y si esa incertidumbre no fuera suficiente, este pasado sábado conocíamos la intención del Gobierno de la Generalitat de PP y Vox de modificar aspectos claves de esta Ley, desmantelándola en la práctica”.

“Por último, después de que el presidente afirmara que la Mancomunidad está en quiebra técnicamente, la primera decisión del PP y Ens Uneix ha sido aprobar nuevas remuneraciones por asistencia a los plenos, un incremento del gasto político incoherente con la situación financiera que, según el mismo presidente, está atravesando la Mancomunidad. En este contexto no podemos sumarnos a participar en la gestión, porque nuestro planteamiento respecto a las necesidades y funcionamiento de la Mancomunidad choca frontalmente con las intenciones de la Generalitat, y a estas alturas tampoco encaja con las prioridades de PP y Nos Une para dirigir el ente comarcal”, exponía el portavoz de Compromís en la Mancomunidad.

"Espacio de colaboración y apoyo colectivo"

En relación con las críticas realizadas contra Compromís por parte de PP y Ens Uneix, Biosca señalaba que “hay que recordar que el 4 de diciembre de 2023 celebramos un Pleno Extraordinario para aprobar la Cuenta General del año 2022, y una reunión posterior con todos los grupos por habla del rumbo de la Mancomunitat. Ens Uneix no asistió a ninguna de las dos citas, asegurando que no participaría en nada hasta que no hubiera gobierno. Además, en la anterior legislatura fue Ens Uneix quienes no quisieron aceptar delegaciones. En cuanto al PP, llegó a votar en contra del Presupuesto de 2023, que recogía diferentes líneas fundamentales para el funcionamiento de la Mancomunitat, como la gerencia o la asistencia técnica. En ninguno de esos momentos se les ha acusado de no querer trabajar por la comarca. Consideramos muy poco acertado el tono de PP y Ens Uneix, más aún cuando desde Compromís siempre hemos mostrado predisposición al diálogo, y a llegar a acuerdos sobre los retos que tiene que afrontar la Mancomunitat, tanto cuando hemos estado gestionando delegaciones de gobierno como ahora que pasaremos a la oposición”.

“En definitiva, hemos decidido que nos mantendremos a la oposición, y adoptaremos una actitud constructiva a través de propuestas útiles para la comarca. Somos plenamente conscientes que la Mancomunitat tiene que ser un espacio de colaboración y apoyo colectivo, puesto que es un órgano voluntario que tiene como objetivo establecer sinergias y ayudar en los municipios. Con ese planteamiento afrontaremos la legislatura, y tendremos la mano extendida para contribuir al buen funcionamiento de la Mancomunidad. Pero por coherencia, principios y sentido común, no podemos participar en un gobierno que no tiene las prioridades claras, y que comparte y acepta un cambio legislativo del Gobierno de la Generalitat que, en la práctica, viene a desmantelar el avance en la comarcalización de las decisiones que suponía la Ley de Mancomunidades de 2018”, concluía Julio Biosca.