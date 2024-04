La superficie forestal afectada en Barxeta ya fue arrasada por el fuego en 2009

El fuego no da tregua en la Comunitat Valenciana. Ayer, la rápida movilización de los efectivos antiincendios ayudó a que un foco de origen forestal registrado en Barxeta durante la mañana no se extendiera a otras localidades, aunque las llamas sí afectaron a una parcela de terreno natural conocida como "la Solana" o el "Barranc de la Barsella". Y, lamentablemente, llueve sobre mojado. La superficie forestal afectada ya fue arrasada por las llamas en un incendio de grandes dimensiones que tuvo lugar en 2009 y que también alcanzó a otras poblaciones como el Genovés o Benigànim. La zona se estaba regenerando durante trece años y el fuego ha vuelto a quemarlo todo.

Los primeros avisos se registraron pasadas las once de la mañana y tres horas después -pasadas las dos del mediodía- el Consorci de Bombers dio el incendio por estabilizado. Se llegó a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) como medida preventiva por la proximidad al incendio de bienes no forestales. Y se movilizó a una importante dotación de medios, entre brigadas forestales, equipos de los parques de bomberos, autobombas, helicóptero y medios áreas.

Así trabajan los bomberos movilizados en el incendio de Barxeta /

Dilucidar las causas

Una vez estabilizado el foco, también se comenzó la investigación para dilucidar las causas de lo sucedido. Algunos de los vecinos de la zona señalaron a Levante-EMV a un inmueble en el que se podría haber realizado tareas de poda y de limpieza de bancal. De momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre las causas oficiales. Así lo confirmó ayer a este diario Vicent Mahiques, alcalde de Barxeta. "Es cierto que hay comentarios, que hay quién dice que el fuego ha salido de un camino, pero no se puede asegurar de forma oficial, no hay datos suficientes. La policía autonómica ha venido por la zona y ha preguntado a la gente. Han buscado indicios. Esta vez no ha sido tan gordo como el incendio de 2009, se estima que se podría haber quemado unas 10 hectáreas de monte bajo como mucho". "Es una zona que ya fue castigada, estaba todo rebrotando de nuevo y ahora vuelven las llamas. Es una pena", expuso el primer edil.

Una vez dado por estabilizado el foco -y con una evolución favorable-, algunas dotaciones de bomberos se quedaron refrescando la superficie afectada, vigilando posibles rescoldos.