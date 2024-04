La escritora fontina Encarna Gómez presenta su libro de poemas en Fontanars

La Casa de la Cultura de Fontanars dels Alforins fue el lugar elegido para la presentación del libro de poemas titulado: “Donde nunca se pone el sol” de la escritora fontina Encarna Gómez, cuya recaudación será destinada a la asociación de cáncer infantil. Una enfermedad que cada año afecta en España a unos 400.000 jóvenes.

Al acto que tuvo lugar el pasado viernes día 26 de abril asistió la regidora de Educación, Cristina Calatayud, la directora del AMPA Inma Revert y la directora del centro escolar, Mara Penalba.

Encarna Gómez es miembro del movimiento de escritores pro Derechos Humanos y este es su tercer trabajo como poetisa, tras “El nombre de mis arrapiezos” y “Bressolant el sofrir”.

Donde nunca se pone el sol es un canto a la esperanza y a la vida porque tal como recordaba Encarna Gómez “siempre queda un camino por delante para recorrer”.

Esperanza y dignidad

El libro compuesto por 30 poemas surgió tras escuchar en un programa de televisión el testimonio de la mujer del exportero del Valencia, Santiago Cañizares; Maite García que perdió a su hijo pequeño de cáncer y de cómo lo había afrontado la familia. “Entonces pensé que está manera de afrontar la enfermedad, tan llena de esperanza y dignidad, necesitaba hacerse visible, enseñando a la gente a abordarla desde otro punto de vista y desde otra perspectiva.”

Las ilustraciones del libro han sido realizadas en su mayoría por alumnos de la Escoleta Infantil Els Xiquets de Fontanars donde Encarna imparte clases como profesora y también del Centre de Peña Rubia en Villena.

El camino hasta publicar el libro no ha sido fácil, como recordaba la propia escritora. “He llamado a muchas puertas y en todas me han dicho que no. Al final un amigo me dijo que lo publicara yo y es lo que he hecho”.