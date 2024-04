El PP dice que el gobierno de Xàtiva tiene el deporte “como el patito feo de sus prioridades"

El portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha criticado “los recortes en deportes” que atribuye al gobierno municipal en las instalaciones deportivas municipales, una actitud que según este partido contrasta “con las políticas de ayudas a la práctica deportiva puestas en marcha por la Generalitat de Carlos Mazón”.

La respuesta del equipo de gobierno no ha tardado en llegar: desde el ejecutivo que preside Roger Cerdà acusan a los populares de mentir y defienden el creciente volumen de inversiones desplegado en el área deportiva en los últimos años.

Marcos Sanchis ha acusado al gobierno de Cerdà de tener al deporte “como el patito feo de sus prioridades, siempre relegándolo al último lugar, cuando el deporte es salud y además afecta a miles de ciudadanos de Xàtiva que acuden a clubes y recintos municipales a practicar cualquier tipo de deporte”.

El portavoz popular ha señalado que en el complejo de les Pereres "se ha eliminado el servicio de monitor desde el viernes tarde hasta el lunes" y los aparatos de gimnasia "muestran un lamentable mantenimiento, sin sustituirse por otros nuevos o al menos hacer el esfuerzo de tenerlos en condiciones”

“Y esto no lo dice sólo el PP, lo denuncian los propios usuarios de los centros deportivos que han iniciado una campaña de firmas frente a un gobierno municipal que no escucha y no sale de los despachos”, continúa Marcos Sanchis.

El portavoz del PP ha pedido que “en vez de criticar a los clubes deportivos como hizo en el último pleno, lo que tiene que hacer es pagar las subvenciones que estamos a final de temporada y como consecuencia de los retrasos los clubs están agonizando”

Marcos Sanchis ha defendido que “frente a este modelo de dar la espalda al deporte del PSOE y de Roger Cerdà, está el proyecto del PP, que ha demostrado con hechos que se puede apostar por el deporte cumpliendo con los compromisos electorales”.

El portavoz popular ha explicado que “gracias al Consell de Carlos Mazón nuestros deportistas se ahorran 150 euros que se desgravan del impuesto de la renta o IRPF, ya sea por las cuotas de gimnasio, clubes deportivos, federaciones deportivas, compra de equipamiento obligatorio, entrenadores personales o servicios de traumatólogo, nutricionista y fisioterapeuta”.

“De esta forma, mientras unos fomentamos el deporte, ayudamos a quien lo practica y a los que trabajan y prestan servicios en el sector, otros como Roger Cerdà siguen anclados en otras prioridades como hacerse fotos y no en el avance de la ciudad ni en la mejora de las instalaciones para los ciudadanos de Xàtiva”, ha concluido Marcos Sanchis.

"El PP miente una vez más a la ciudadanía"

Por su parte, el equipo de gobierno de Xàtiva ha emitido un comunicado para replicar a las críticas de los populares. "El Partido Popular miente una vez más a la ciudadanía de Xàtiva, convirtiéndose desgraciadamente en una práctica ya habitual cada semana para difamar al equipo de gobierno".

En los últimos años, el Ayuntamiento de Xàtiva ha invertido un total de 3,31 millones de euros en instalaciones deportivas en la ciudad: 2,2 millones de euros para el nuevo pabellón deportivo Pilar Larriba, 314.000 mil euros para el cambio de césped en Les Pereres y en el Paquito Coloma, y 800.000 euros para la cobertura de la piscina de Les Pereres. Hay que recordar, además, la situación con la cual se encontró el gobierno con su entrada en 2015 en cuanto a los sobrecostes de la Ciutat de l'Esport, que inicialmente iba a suponer una inversión de 7,7 millones de euros y acabó costándole alrededor de 13 millones de euros a los ciudadanos y las ciudadanas de Xàtiva.

De hecho, en 2019 todavía se tuvieron que abonar 1,3 millones de euros en concepto de liquidación de obra, obras de reparación en garantía, obras complementarias y obras de habilitación del «Pitch and put», una zona del polideportivo que nunca se llegó a finalizar.

Respecto a las ayudas a los clubes deportivos de la ciudad, el ejecutivo local recuerda que este año 2024 "se han aumentado hasta los 350.000 euros", la cifra más alta de la historia. Se trata de un incremento del 20,6% respecto a 2019 y del 60,5% respecto a 2015, con el gobierno popular, cuando estas ayudas no llegaban ni a los 220.000 euros. Sin ir más lejos, en 2012 la línea C de estas ayudas (correspondiente a los clubes deportivos) era de 73.000 euros, mientras que este 2024 estas subvenciones ascienden a los 137.000 euros.

En cuanto al monitor de Les Pereres, el equipo de gobierno recalca que antes de 2015, con el gobierno popular, no existía ninguna persona con titulación responsable del gimnasio. Esta figura se instauró con el gobierno progresista, pasando en los últimos meses de 10 a 15 horas semanales.

El regidor de Deportes Vicent Lluch ha manifestado que «lo único que sabe hacer el PP es mentir. Este gobierno lleva nueve años de gestión comprometida con el deporte de Xàtiva y sus instalaciones, como demuestra la puesta en marcha del nuevo pabellón Pilar Larriba, de la piscina cubierta de Les Pereres o del cambio de césped en los campos municipales. Hay que recordar también que antes de 2015, con el gobierno del PP, no existía la figura del monitor en el gimnasio y se tenía que pagar por el uso de las instalaciones».

Lluch ha añadido que «este año contamos con 350.000 euros en subvenciones a los clubes, la cifra más alta de la historia en nuestra ciudad, mientras que la realidad del PP en la gestión de las subvenciones deportivas la podemos ver en las subvenciones de la Diputación de València a los clubes deportivos, donde las de 2023 todavía no se han pagado y las de 2024 ni siquiera se han convocado, además de tardar más de dos años en pagar subvenciones directas a acontecimientos deportivos. Lecciones las justas».