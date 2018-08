El Rototom se entrega al «reggae» africano, el «ska» y las tendencias del «dancehall»

Tras dos jornadas saboreando la intensidad de sus recién estrenados 25 años, el festival internacional Rototom Sunsplash entra en el fin de semana con una velada de altura y una sesión que hoy aglutinará la historia del sonido jamaicano, su presente, la sensualidad del dancehall y el reggae que ha cerrado el círculo volviendo a su tierra nativa para expresar el deseo del pueblo africano, según ha informado la organización en un comunicado.

Los míticos Skatalites serán los primeros en subir al Main Stage, lo que supone ser testigo de la versión contemporánea de la banda ska más importante que, aunque estuvo activa en su formación original de 1963 a 1965, fue «absolutamente decisiva» para el desarrollo futuro de la música jamaicana.

Después de varios cambios, Skatalites han llegado a 2018 como embajadores mundiales de los orígenes de la música jamaicana. Para este 25 aniversario estarán acompañados por un triplete de lujo: la voz de Doreen Shaffer, el legendario Derrick Morgan y el trombón de Vin Gordon.

Tras ellos llegará el debut en el Main Stage de la estrella dancehall española Bad Gyal que, a sus 21 años, ha actuado ya en Islandia, Los Ángeles o Japón. Entre sus activos figuran el mixtape «Slow wine» y el álbum «World wide angel». Su estilo guarda un «especial equilibrio» entre el trap, el dancehall y el reggaetón, sobre los que se expresa en inglés, español y catalán.

También en esta velada regresa al festival el senergético Romain Virgo, uno de los artistas más importantes de la nueva generación de cantantes jamaicanos, que en 2006 ganó el televisivo Digicel Rising Stars, con una carrera con singles como «Love doctor», «My cyann sleep» o «Wanna go home», así como su debut homónimo de 2010. Este 2018 es un año crucial para el artista con la publicación de su tercer trabajo, «Lovesick», que ha llegado al primer puesto en las listas estadounidenses.

El marfileño Tiken Jah Fakoly cerrará la jornada en el Main Stage, consagrado ya en 1996 con la «durísima denuncia» contra la corrupción en África de «Mangercratie». Por sus palabras, en 2003 tuvo que exiliarse en Bamako (Mali). Sus críticas al presidente Abdoulaye Wade lo convirtieron en 'persona non grata' en Senegal en 2007. En su último trabajo, «Racines», este gran artista redescubre la riqueza de la tradición musical de Costa de Marfil.

La historia y la cultura africanas también tendrán un espacio propio en otras áreas del festival. César Brandon Ndjocu Davies, el joven griot (narrador de historias) de raíces ecuatoguineanas, ganador de la última edición del programa televisivo Got Talent España, participará en el African Village en la mesa redonda «Referentes. Historias de vida», junto a la diputada de Podemos Rita Bosaho, de origen guineano; y el youtuber senegalés Thimbo Samb.

Escritor y poeta, hace un año autoeditó y publicó el libro recopilatorio Las almas de Brandon, compuesto por relatos cortos, cuentos y poemas sobre el amor, la soledad, el olvido, el dolor, la alegría y la muerte. Por su parte en el Foro Social el compromiso con el medio ambiente y el cuidado del entorno serán los protagonistas del debate «Plásticos, la vida no es desechable».

En cuanto al resto de áreas, además del estreno nacional de Duke Vin and the Birth of Ska, la Reggae University dará a conocer el proyecto desarrollado por la histórica Alpha Boys School de Jamaica. Cuna de la que emergieron grupos como los Skatalites, es uno de los principales centros de formación de músicos de la isla caribeña que desde el siglo XIX acoge a niños y adolescentes en riesgo de exclusión social, a los que ofrece formación musical como una forma de desarrollo y crecimiento personal.