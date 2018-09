Las hormigas "atrincheran" su humor en Espai Rambleta

«Hacemos todos los chistes que nos prohíben en la televisión. Es una especie de desahogo 'anti-Pablo Motos'». Así definen Jorge Marron, Juan Ibáñez y Damián Molla «Tres calaveras huecas», el espectáculo que llevan el próximo 22 y 23 de septiembre a Espai Rambleta. Con él llevan de gira más de un año, en el que los límites del humor en España han cambiado. «Choca un poco, porque no queremos ofender a nadie. Para nosotros, el límite del humor se encuentra en el buen chiste. Si el chiste es bueno, no hay ofendidos que valgan», asegura Damián Mollá, Barrancas en el programa «El hormiguero» de Antena 3.

«Contamos los secretos del programa, hacemos un concurso... Nos gusta mucho salir de la televisión y encontrarnos con la gente. En València siempre nos han tratado muy bien. No sabemos si es por Pablo Motos, que es de Requena, o qué», bromea Juan Ibáñez, voz de la hormiga Trancas.

A pesar de la descripción del espectáculo, «Tres calaveras huecas» no se compone de chistes vetados por Pablo Motos. «Es una manera de decir que vamos a hacer y decir lo que nos dé la gana», comenta Ibáñez. De hecho, el espectáculo no es para todos los públicos, a diferencia del programa de Antena 3. «Los traumas de los niños ya son cosa de los padres si quieren venir», bromea. Eso sí. Hay que estar dispuesto a salir al escenario. «Queremos que el público se involucre. De hecho, hacemos un experimento científico y pedimos voluntarios», explica Trancas.

El trío de cómicos -complementado por Marron, otro colaborador de «El hormiguero»- han vivido los últimos años cómo los programas televisivos y radiofónicos basados en el humor se han convertido en veraderos fenómenos de masas. Ejemplos hay de todos los tipos: «Nadie sabe nada», de Andreu Buenafuente y Berto Romero en La Ser; «La vida moderna», con David Broncano, Ignatius Farray y Quequé; «Ilustres Ignorantes», con Javier Coronas en Movistar +; o «Yu, No te pierdas nada», con Dani Mateo en los 40 principales.

«En realidad, el humor siempre ha estado en el centro de los formatos que han funcionado, como 'El informal' de Telecinco o 'Crónicas marcianas'. 'La vida moderna' nos flipa y nos encanta que gente como Broncado o Ignatius puedan hacer lo que les dé la gana en cuaquier sitio. Creo que la clave del éxito se encuentra en el fácil acceso a todos los contenidos», asegura Ibáñez.



Barbaridades, solo en el teatro

El teatro es el espacio que han escogido los cómicos para desprender su humor sin límites. Algo que no se atreven a hacer en la televisión o en Twitter. «Cuando la gente paga una entrada está aceptando un juego al que se supone que quiere jugar», comenta Damián Mollá. «Si voy a ver Peppa Pig y se pone a hacer un estriptis seguramente me pueda molestar, pero si voy a un espectáculo que tiene por subtítulo 'El humor que nos prohibieron en la tele' voy con la mente abierta. Si una persona se enfada por algún chiste del espectáculo es que esa persona es tonta», explica Mollá, quien admite que tanto los comentarios en las redes o los últimos escándalos por chistes o comentarios (Guillermo Zapata, Willy Toledo...) les han afectado a la hora de hacer los guiones. «Nos contenemos mucho más. La sensibilidad del público está a flor de piel. Aún así, hay humoristas que prefieren romper eso diciendo la mayor barbaridad que se les ocurre, cosa que me parece estupendo», añade Barrancas. «Molestar también es parte del trabajo del cómico, del bufón».

Los tres cómicos han expresado su «solidaridad» con Willy Toledo, tras su arresto por no haberse presentado ante el juez, que le requirió por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La denuncia fue realizada por la Asociación de Abogados Cristianos.

«Me parece absurdo. La frase que dijo Willy Toledo en Facebook la hemos dicho todos un millón de veces y jamás ha pasado nada. Parece que te pueden meter en un lío por cualquier cosa que digas. Esperamos que este fenómeno desaparezca y volvamos a reírnos todos de nosotros mismos».