La soprano Èlia Casanova recorre el barroco italiano en su primer disco como solista

La soprano de Faura, Èlia Casanova, presentará el próximo sábado en el antiguo refectorio del Centre del Carme «L'universo sulla pelle», su primer disco como solista. En el disco -en el que canta acompañada por La Tendresa, formación especializada en música antigua y fundada por la propia Casanova en 2015- la soprano reúne arias, madrigales y cantatas del barroco italiano compuestas por Giovanni Felice Sances, Giovanni Battista da Gagliano, Giovanni Paolo Colonna, Girolamo Frescobaldi, Stefano Landi, Giovanni Girolamo Kapsberger, la compositora Bárbara Strozzi y Benedetto Ferrari.

Preguntada sobre cuál es la vigencia en el siglo XXI de esta música compuesta hace 400 años, Casanova señalaba ayer que «la música barroca es muy cercana al pop, aunque con una composición más profunda. Habla del amor y de la naturaleza, que es de lo que hablan casi todas las canciones de hoy».

Una de las particularidades del disco, y también de su puesta en escena, es la intención de hermanar la música con la imagen, tanto a través del diseño como con los vídeos. «Huímos del concierto al uso, del público sentado en silencio a escuchar y nosotros detrás de una partitura -señalaba ayer Casanova-. Esto parte de una simbología de la música italiana, y cómo se impregnan estas emociones en el cuerpo y la piel. Eso está en la parte visual del CD, en la carátula, en los vídeos, en la pequeña performance en la actuación».

La soprano ha querido darle especial protagonistmo al «azul klein» que domina el diseño. «Es muy potente, e impregna el cuerpo y la piel. Está inspirado en el cielo y el universo. Las obras que hemos elegido recorren todas las emociones del ser humano, desde completar la belleza más simple a morir de amor. Y ese color representa todo el universo de emociones».

Casanova asegura que a la música barroca no le hacen falta estos «maridajes» para ser disfrutada en el siglo XXI. «Pero queremos que venga al concierto la gente que normalmente no viene. La música antigua que hacemos no es anticuada.Es muy potente en armonías y disonancias, muy potente por sí misma. Pero nuestro objetivo es que el concierto sea una experiencia completa.