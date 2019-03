El festival ´Remember de Fallas´ espera 4.000 asistentes este sábado en València

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de València se convertirá el próximo sábado, 9 de marzo, desde las 17.00 horas, en el espacio que albergará el Festival 'Remember de Fallas', un encuentro que espera reunir a cerca de 4.000 "amantes de la música de baile de los años 90 y 2000".

Promovido por Fotur y Sonido de Valencia, el certamen busca rememorar "los años dorados de las discotecas valencianas más emblemáticas, auténticos templos de la música visitados en su momento por jóvenes de toda España", explican los impulsores del evento.

La cita musical contará con las actuaciones de Alberto Añon (Woody), Arturo Roger (ACTV), Caco Monsell (Distrito 10), Coqui Selection (The Face), Edu Veneno (Espiral),Javi Boss (Central), Javi & Rafa Gemelos (Puzzle), Miguel Serna e Ismael Lora (Rockola), Miguel Monforte (Zona Acción), Kike Jaén (NOD), Raúl Platero (MDT), Vicente Ferrer (Bananas) y Víctor Pérez (The Face / Topic ).

Fotur y Sonido de Valencia pretenden que el evento sirva "para demostrar que València está llena de grandes talentos". "Los valencianos y los visitantes que acudan podrán comprobarlo estas Fallas en un emplazamiento tan emblemático como la Ciudad de las Artes y las Ciencias", según ha aseverado el presidente de Fotur, Víctor Pérez.

Los organizadores están "contentos" con el desarrollo del evento, puesto que han vendido "un alto número de entradas, pero también del retorno existente de los responsables de la hostelería, que aseguran que el 'Rememeber de Fallas' está ayudando a mejorar y ampliar la variedad y calidad de la oferta turística fallera". Las entradas estarán disponibles hasta el viernes 8 de marzo en el portal www.festivaldefallas.com y oficinas de correos.

Además, para los que se desplacen desde fuera con su propio vehículo, el estacionamiento estará abierto y con una tarifa especial para facilitar la movilidad y el acceso al recinto, concluyen desde la organización.