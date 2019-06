Els empresaris escènics denuncien la "subordinació" de la cultura al Botànic 2

L'associació d'empreses d'arts escèniques del País Valencià (Avetid), ha mostrat mitjançant un comunica el seu malestar amb la conformació del nou govern del Botànic 2, en allò que respecta a cultura. "Després d'una campanya electoral on s'havia apuntat la conveniència de la creació d'una Conselleria de Cultura amb una infraestructura pròpia i independent, trobem de nou una conselleria subordinada a Educació i el que és pitjor una mancança de càrrecs coneixedors de les problemàtiques del sector cultural", han lamentat els professionals del sector.

L'organització professional vol fer palesa així la seua decepció i la necessitat urgent de poder comptar amb persones experimentades i coneixedores dels sectors culturals en els estaments superiors del Consell, de tal manera "que permeten activar amb urgència unes polítiques coherents amb la finalitat d' afavorir el desenvolupament d'aquest sector sense haver de començar de nou des de zero".

"Després de quatre anys de legislatura és innegable que hem trobat diàleg, bones paraules, accions i mesures interessants -reconeix Avetid-, però davant de la nova legislatura continuista en la conselleria del ram, vist,a més, que les mesures implementades fins ara no estan donant els resultats previstos en les empreses del sector, que continuen en estat crític; expressem la necessitat de conèixer les mesures a implementar urgentment, al pla estratègic".

Per axiò, les empreses valencianes d'arts escèniques se senten totalment decebudes "en l'incompliment de les promeses expressades en aquesta última campanya electoral per part dels partits que van fer, per primera vegada, bandera de la cultura, i ja els primers dies ens trobem amb diferències importants".

"Vaja per davant, que des d'Avetid valorem positivament els moviments que s'han fet per part del govern autonòmic en la legislatura 2015-2019, tot i que els considerem clarament insuficients", subratllen. Entre aquestos moviments destaquen el creixement en el pressupost a les ajudes, l'ampliació i recuperació del Circuit o les produccions pròpies. "Però manifestem la nostra preocupació perquè, tot i les bones paraules i els fets dels gestors públics, no aconseguim veure una autèntica estructura forta que consolide el mapa escènic i que el convertisca en un sector estratègic, competitiu i estable. La principal conclusió és que el sector de les arts escèniques valencianes continua en crisi després de 4 anys de govern del Botànic", asseveren.

A més de lamentar que el nou govern del Botànic no haja creat una Conselleria de Cultura pròpia, Avetid demana conèixer "el més prompte possible la política cultural amb una estratègia clara dedicada a la promoció, consolidació i sostenibilitat de les arts escèniques valencianes" per part del Conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà i de la nova Secretària Autonòmica, Raquel Tamarit.

També lamenten al comunicat la situació del Teatre Escalante depenent de la Diputació de València. "Primer en la pèrdua de l'espai i segon en la falta de previsió per a la substitució o continuïtat del seu director artístic Josep Policarpo que ha fet un treball magnífic, des de l'agost vinent, quedarà sense direcció ni convocatòria prevista".

Pel que fa a l'Ajuntament de València denuncia Avetid que "incomprensiblement, ha deixat en aquest exercici fora de les ajudes al sector escènic a les sales de teatre privades. A més, ens sorprèn que no estiga prevista la continuïtat de la gestió i direcció de les sales públiques municipals".

"Totes les professions associades a les arts escèniques valencianes estem patint una precarietat insostenible per culpa de la falta de previsió i dels intents d'acontentar a tots en detriment del sector -conclou el comunicat-. Existeix una problemàtica generalitzada de companyies i sales en tot el territori valencià que ens continua deixant a punt de desaparèixer i amb la sensació de viure al límit cada procés creatiu, cada compromís o cada programació que contractem a les nostres sales i companyies. Seguim sent un dels sectors amb major índex d'aturats i la impossibilitat de fer plans a mitjà termini per la falta d'informació i previsió, fa més angoixant el dia a dia".

L'Avetid finalitza expressant la seua voluntat de col·laborar amb tots els nous equips de govern "per a poder passar de les bones paraules i els gestos d'aquests 4 anys a polítiques de fets que facen de les nostres indústries culturals un sector capdavanter a la Comunitat Valenciana i a l'Estat espanyol".