El artista cántabro de fama internacional Okuda San Miguel ha puesto su particular estilo colorido a la fiesta 'elrow' en una nueva iniciativa que busca unir la música y el entretenimiento con el arte. Okuda, que colaboró con los artistas Latorre y Sanz en el diseño de la falla municipal de 2018 ('Equilibrio Universal'), ha recreado con su particular e iconográfico lenguaje visual de estructuras geométricas y patrones multicolor una de las obras más conocidas de el Bosco, El jardín de las Delicias.

La obra de Jheronimus van Aken en la que se presenta una humanidad sucumbida a las delicias del pecado tras el abandono del Edén y condenada al Infierno, es la favorita de Okuda. El tríptico, una de las principales obras que expone el Museo del Prado, es un referente pictórico y una de las más enigmáticas de la historia del arte.

La reinterpretación surrealista de Okuda propone un nuevo relato que empiece en el infierno y obliga a pecar para alcanzar el paraíso. La música de Paco Osuna, uno de los pinchadiscos con más renombre en el mundo de la electrónica, marca el ritmo en este 'Kaos Garden' (jardín del caos, en inglés) en el bajo el gobierno del libre albedrío que se invita a la irreverencia y el hedonismo.

El estilo surrealista y pop tan particular del universo Okuda ha alcanzado la fama internacional y el artista lo ha plasmado en grandes murales, grafitis en edificios o esculturas. De hecho, la exposición del cántabro en el Centre del Carme 'The multicolored equilibrium between animals and humans' fue la más exitosa del año en el centro cultural de la capital del Túria en 2018.