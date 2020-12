El director del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, aseguró ayer a Levante-EMV que la institución encargada de entregar los premios Carles Santos no tienen intención de retirar el nombre del compositor de estos galardones, como ha pedido la ex mujer del músico, Dolors Cid. Tal como publicó ayer este periódico, Cid considera que estos premios no tienen que ver con la obra ni los gustos de Santos que, entre otras cosas, «tenía animadversión a los cantautores y lo folclórico», que sí son reconocidos en estos galardones.

Guarinos reconoció que el nombre de Santos se añadió a los premios tras el fallecimiento del compositor en 2015, pero indicó que Caixa de Vinarós, la entidad que administra el legado del compositor, si apoya su concesión e incluso ha colaborado en el diseño del galardón, que es una reproducción del conocido «piano con orejas» diseñado por el músico. En cuanto a que a Santos no les gustaban el folk ni los cantautores, el director del IVC recordó varias actuaciones de Santos con intérpretes de dolçaina y «muixeranges» así como su participación como músico en la manifestación de 2011 a favor de TV3 junto a Lluís Llach.