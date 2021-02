Apoyos y quereres

Era inevitable: Ramón Tebar no sigue al frente de la Orquesta de València. Su reemplazo se ha planteado y presentado con paños calientes. Como con miedo. Con palabras templadas y hasta huecas que eluden la realidad de una situación que era improrrogable y para todos irrespirable, incluido el propio maestro valenciano. Pero a diferencia de lo ocurrido en anteriores ocasiones, la situación no se ha enquistado y el Palau de la Música ha cogido el renqueante toro por los cuernos y ha optado por finiquitarlo. Bienvenidas sean las palabras vacías y topiconas –su «importante carrera internacional» no le deja tiempo, etcétera, etcétera…-, incluso el pactado petit prix de consolación de «Director principal asociado», si el resultado supone instaurar un periodo de renovación y apertura.