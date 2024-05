Robe Iniesta: "Hacer una canción no es hacer una pared. La canción que a ti te gusta le puede parecer a otro una mierda y tener razón"

Robe Iniesta vuelve este sábado a llenar por tercer año consecutivo la Marina de València, en esta ocasión para presentar "Se nos lleva el aire", su cuarto álbum en solitario, el segundo tras la ruptura de Extremoduro. Pese a las cuatro décadas en esto de la música, asegura que afronta el inicio de la gira "Ni santos ni inocentes" “con mucha ilusión, pero con muchos nervios”. Eso sí, también con la tranquilidad de venir acompañado por una banda que, asegura, es “mucho más banda que lo que he tenido siempre”.

Es un disco que parece haber sido grabado con bastante alegría y con muchas ganas. ¿No teme acabar en la rutina a base de tocarlo todas las semanas?

En la gira vamos a tocar muchas cosas. Con Extremoduro tenemos un fondo de armario gigante, luego tenemos los tres discos en solitario de Robe… Lo que más ganas tenemos de tocar es el último disco, pero hay mucho material. Luego, viendo como lo flipa la gente con las canciones antiguas y aunque a ti no te motiven tanto porque son como un chicle mascado muchas veces, en directo cobran su sentido.

¿Cómo se lleva con el repertorio de Extremoduro?

Las canciones que aguantan el tiempo son buenas canciones y da gustito tocarlas. No es un sacrificio, pero no es lo mismo que las nuevas.

¿Y cómo se lleva con el fan de Extremoduro para el que siempre será mejor el Agila que cualquier cosa que haga usted en solitario?

Me llevo bien porque siempre han estado ahí. En los últimos discos de Extremoduro ya había muchos que nos decían que eran mejores los del principio. Son cosas que no te pueden preocupar. Yo no sé hacer canciones pensando ‘esta le va a gustar a más gente’. Me salen como me salen, no las planifico.

¿No le mosquea el unánime entusiasmo que ha despertado el disco?

No, hombre, no me jodas. Veo eso y digo que soy cojonudo. Lo importante, de todas formas, es que yo esté satisfecho con el disco. La canción que más me gusta es siempre la última que he hecho, y últimamente me he acostumbrado a estar contento con mis discos.

Entonces, cuando canta “no puedo caer más bajo, que vengo del fracaso”, ¿es una pose?

Hombre, siempre hay momentos difíciles. Desde Extremoduro ha habido de todo. Empezamos muy despacio, no vimos la luz hasta Agila, el quinto disco.

Pero desde el principio hubo ahí un "underground" de gente que le veneraba.

Pero es lo que has dicho, underground, gente que tenía que buscarnos para encontrarnos. Pero el rock en España siempre ha sido un poco así, minoritario, tienes que ir a buscarlo.

“Canta una cancioncita conmovedora”, pide en "El poder del arte". ¿Qué se siente cuando se consigue conmover con una canción?

No lo sé, pero con esa canción, que fue la última que hice en el disco (“El poder del arte”), no podía dejar de tocarla. La hice cuando ya sabía que tenía todas las canciones del disco, sin ninguna presión por mi parte. Esa tranquilidad me hizo sacar ese tema.

¿No es de los que trabaja mejor bajo presión?

No, yo con presión no sé trabajar. Yo me pongo con la guitarra, sale lo que sale, luego interpreto lo que he querido decir. Y muchas veces tardo en entender lo que he hecho, pero no me preocupa. Lo que me preocupa es que me emocione. Si me emociona, aunque no lo entienda, me gusta.

¿Le molesta los que queremos sacarle significado a sus canciones?

Cada uno tiene que interpretar las canciones a su manera. Si dices que una canción mía habla sobre esto, tienes tanta razón como lo que pueda decir yo. No es menos válida tu interpretación que la mía. Además, puedes intentar decir una cosa y que todo el mundo entienda la contraria.

Entonces, cuando canta “demasiada droga, incluso para mí” ¿cómo deberíamos interpretarlo?

Eso es una metáfora, hombre. Aunque hay metáforas más reales que las personas que pasan por la calle.

Pessoa, a quien cita en el disco, decía que el arte es bello porque es inútil. Usted, en cambio, le da al arte el poder incluso “de librarnos de una mala muerte”.

Es que hay cosas inútiles que también son importantes. No todo tiene que valer para algo.

Pessoa también decía que todo le interesaba pero que nada le apasionaba. ¿Usted es más de interés o de pasión?

A mí mueve la pasión, entre otras cosas porque soy muy gandul y si algo no me gusta mucho, no me pongo a ello.

¿Siente la misma pasión por la música que cuando empezó y solo le seguían el "underground"?

Creo que sí. Yo hago una canción y para mí es lo máximo. Y el proceso que viene después cada vez lo gozo más. Tu intuyes la canción, pero hasta que no la llevas al estudio y la oyes con la banda no la ves de verdad.

¿Y el proceso de contestar preguntas de un desconocido como estas como lo lleva?

No te mosquees, pero es lo peor. A ver, no me gustan las entrevistas cuando no hay nada que decir, pero ahora sí tengo un disco y una gira. Si no tengo nada que decir, no voy a estar dando la vara. Y bueno, también los periodistas tenéis derecho a vivir.

Tras 40 años en la música, ¿es consciente de lo importante que son sus canciones para mucha gente?

Sí, y es importante ser consciente de eso.Los artistas necesitamos el impulso de saber que le gustamos a la gente. Hacer música no es como hacer una pared, que puede estar recta o no, bien o mal, y no admite mucha más opinión. Pero a ti te puede gustar mucho tú canción y que venga otro y te diga que es una mierda y tener razón.

¿Y cómo reacciona usted si le dicen que su canción es una mierda?

Prefiero pensar que lo dice porque le gusta otro estilo de cosas. La autoestima, pensar que lo que haces va a ser bueno, es importante porque te hace estar más libre. ¿Qué es más importante, que le guste poco a muchos o mucho a pocos?

Yo diría que lo segundo.

Yo también.

Cartel promocional de Robe con su banda para la gira "Ni santos ni inocentes". / L-EMV

