El ciclo de conciertos ‘Nits al Carme’ regresará esta primavera con conciertos en la Marina y la Ciudad de las Artes y las Ciencias y las actuaciones de Raphael, Love of Lesbian, La Oreja de Van Gogh, La Pegatina, Miguel Poveda y Rayden.

Organizado por BS Entertainment, el primero de los conciertos se celebrará el viernes 30 de abril, con La Pegatina, que presentará por primera vez en València su último álbum, ‘Darle la vuelta’.

Ganadores también, de entre otros premios, de un Grammy Latino, el sábado 1 de mayo será el turno de Love of Lesbian, una de las citas marcadas en este ciclo, ya que València será el primer concierto de su gira, tras 2 años de ausencia y estarán presentando su nuevo disco ‘V.E.H.N’ (Viaje épico hacia la nada), con el que girarán también por las principales capitales europeas, países de Latinoamérica como México, Chile, Perú, Colombia y Argentina, además de una primera visita a E.E.U.U. con una extensa gira de más de 25 conciertos.

El viernes 7 de mayo, Miguel Poveda repite su presencia en ‘Nits al Carme’, para presentar su nuevo espectáculo con el que celebra sus 30 años de carrera. Un concierto en el que, como en “El tiempo pasa volando” - su último trabajo discográfico - además de cantar nuevos temas, homenajea a otros artistas consagrados del flamenco.

El sábado 8 de mayo, el rapero Rayden regresa a València tras agotar las entradas de sus 2 conciertos en 2019; iniciando gira y presentando su nuevo sexto álbum ‘Homónimo’ del que ya se conocen singles como ‘ La mujer cactus y el hombre globo’, ‘El mejor de tus errores’ con Alice Wonder; ‘Lo Bailao’ o ‘Solo los amantes sobreviven’ con Fredi Leis.

El cierre del primer capítulo de ‘Nits al Carme’ 2021, lo pondrá el domingo 9 de mayo La Oreja de Van Gogh, que vuelven a los escenarios tras 4 años de ausencia, con nuevo disco “Un susurro en la tormenta’ junto a sus temas de siempre, y con todas las entradas agotadas en los 15 conciertos anunciados en España.

Primera tanda de conciertos del Ciclo ‘Nits al Carme’ 2021: Septiembre en la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias.

Raphael, llegará a ‘Nits al Carme’ el 11 de septiembre con su ‘Tour 6.0’ con el que está celebrando sus 60 años de carrera sobre los escenarios. Con un aforo muy limitado, esta cita se convierte en una novedosa experiencia, gracias a la colaboración del maestro de la cocina internacional Quique Dacosta, reconocido con 3* Michelin. Dacosta ha elaborado un menú para la ocasión; una cena especial que podrá disfrutarse en el propio recinto de la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias de València, a la que los asistentes al concierto podrán asistir, previa compra del ticket.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del jueves 4 de marzo. En la Marina de València los conciertos tendrán lugar en el recinto Marina Sur, una superficie superior a 15.000 m2, que antes de la pandemia reunía a más de 15.000 personas por concierto, y que ahora reduce su aforo un 80% para dar cabida a unos conciertos seguros, reducidos y exclusivos.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias será el segundo de los escenarios donde tendrán lugar los conciertos de ´Nits al Carme´, aunque de momento ´Raphael´ es el único confirmado para esta segunda tanda de conciertos, en las próximas semanas se unirán nuevos artistas a este recinto, que de igual manera por sus buenos accesos y gran superficie son el marco perfecto para la celebración de estos conciertos en formato reducido, sentados, con distancia de seguridad y con todas las medidas de seguridad.

Continúan los conciertos de ‘Nits Acústiques’ en el Teatro La PlaZeta

Desde noviembre, BS Entertainment está realizando con éxito a su vez el ciclo de concierto ‘Nits Acústiques’ en el Teatro La PlaZeta de Valencia (C/ Primado Reig, 8). Un recinto recién reformado y que cuenta con un renovado sistema de desinfección y renovación de aire.

Los conciertos cuentan con un aforo limitado de 350 personas y por supuesto, asegurando todas las medidas de seguridad; lo que ha permitido que la música en directo, en formato acústico no haya parado de sonar en la ciudad.

Entre la programación que queda para los próximos meses, con algunos conciertos más por anunciar, ‘Nits Acústiques’ cuenta con M CLAN, una de las principales bandas de rock nacional con más de 2 décadas a sus espaldas. Natalia Lacunza quien llega tras la cancelación el pasado verano de su concierto en Viveros; en este concierto además presenta su nueva gira tras hacer Sold Out en Madrid. Las presentaciones de los nuevos trabajos de Varry Brava y de Bely Basarte que también llega tras un Sold Out y presentando su disco "El camino que no me llevó a Roma”.

David Otero repasando todos sus éxitos en solitario y con el Canto del Loco, en su recién estrenado disco de duetos e íntegramente en acústico. La esencia del R’n’R y la frescura, imagen y actitud que tanto, y tan bien caracteriza a Los Zigarros. Y Ladilla Rusa, Efecto Pasillo y Daniel Sabater.