El grupo valenciano Gener se separa. Después de tres álbums y una decena de premios, la banda ha decidido disolverse a causa del contexto sanitario, que ha hecho cuesta arriba publicar su cuarto disco de estudio.

"Després d’un any difícil tractant d’alçar el cap i llançar el disc, els desacords i el desencís han pogut més que la il.lusió. L’aturada indefinida s’ha convertit en punt i final. El riu ja no torna i hem pres la decisió de dissoldre definitivament Gener. Sentim que és el millor que podem fer per honrar un projecte que ha absorbit gran part dels darrers anys de les nostres vides", ha manifestado el grupo a través de las redes sociales.

La decisión ha sido definitiva, pues la banda ha asegurado que no hará ningún concierto más. Ni siquiera interpretará los temas que estaba trabajando en directo. "No farem cap concert de comiat ni cap event oficial. No presentarem el nou disc en directe ni tornarem als escenaris junts. Ni la situació ho fa propici, ni -la veritat- ens abellix. Com sucret en l’aigua, separem les nostres mol.lècules per dedicar-nos a altres projectes".

Sin embargo, el grupo ha asegurado que publicarán su nuevo trabajo en las redes, así como los vídeos que estaban preparando. "Volem regalar-vos el treball fet en forma de videos i cançons i donar-vos opció a comprar el vinil de 'Esto no es un disco de Gener', que considerem un dels nostres millors discos i del qual anunciarem un link de venda en breu".

Como despedida, Gener ha compartido el nuevo single de su trabajo, 'En la hora más mágica'.

Gener está formado por Carles Chiner (compositor y voz), Pasqual Rodrigo (bajo), César Castillo (guitarra), Vicent Todolí (teclados) y Enric Alepuz (bateria). Acumulan varios Premios Octubre y varios Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

Desde su formación por el veterano Carles Chiner, Gener consiguió posicionarse como un referente para muchas bandas de la Comunitat Valenciana.