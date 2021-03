El presidente de Berklee, Roger H. Brown, reconocerá al cantante, compositor y exministro de Brasil, Gilberto Gil, durante la ceremonia de graduación de Berklee Valencia, que tendrá lugar el lunes 5 de julio de 2021. Ganador de dos premios Grammy y siete Grammy Latinos, Gilberto Gil será reconocido por su extraordinaria carrera, su activismo social y político y por la influencia de su trabajo creativo sobre generaciones de músicos de todo el mundo.

En ediciones anteriores han recibido este título, en el campus de Berklee en Valencia, entre otros, Eddie Gómez (2013), John McLaughlin (2017), Al Di Meola (2018), Imogen Heap (2019) y Lila Downs (2020).

Durante el concierto de graduación, que se celebrará el sábado 3 de julio, los estudiantes del campus de Berklee en Valencia presentarán un homenaje a Gilberto Gil, quien se unirá a ellos desde su Brasil natal, en una actuación pregrabada.

Tanto el concierto como la ceremonia de graduación tendrán lugar en la Ciutat de les Arts i les Ciències y se retransmitirán en vivo a través de las plataformas y canales de Berklee Valencia, ha informado este centro en un comunicado.

Debido a la situación sanitaria actual ambos eventos se celebrarán sin público presencial.

Con una carrera que abarca más de seis décadas, Gilberto Gil es uno de los nombres más importantes de la música de Brasil. Gil ha ganado dos premios Grammy en las categorías de Best World Music Album (Quanta Live, 1998) y Best Contemporary World Music Album (Eletracústico, 2005), y varios premios Grammy Latinos entre los que se incluyen tres por el Mejor Álbum de Música de Raíces Brasileñas, en 2001, 2002 y 2010; y uno en 2010 al Mejor Álbum de Música Popular Brasileña.

Gil empezó tocando el acordeón con ocho años y se unió a su primer grupo, Los Desafinados, a mitad de los años cincuenta.

Desde entonces ha grabado más de 60 discos, entre los que se incluyen Louvação, Expresso 2222, Ao Vivo, Doces Bárbaros, o Dois Amigos. A lo largo de su extensa carrera, Gil ha colaborado con artistas como Caetano Veloso, Elis Regina, Jorge Ben, Gal Costa, Maria Bethânia, Jimmy Cliff, Bob Marley and the Wailers, Pink Floyd, Yes, y Rod Stewart, entre otros.

Gilberto Gil es, junto a Caetano Veloso, Marcos Valle y Gal Costa, uno de los líderes del movimiento Tropicalia, que surgió en Brasil a finales de los años sesenta.

Su música combina estilos nativos de Brasil como la samba, la bossa nova o la música popular con instrumentos del rock o la música folk; lo que lo ha convertido en uno de los cantautores más reconocidos dentro y fuera de Brasil.

Gil fue exiliado a Reino Unido en 1969 después de que la dictadura militar de Brasil viera una amenaza en el movimiento Tropicalia.

Tres años más tarde, tras su vuelta a Bahía, continuaría involucrándose en causas políticas y sociales, convirtiéndose en un destacado representante del Movimiento de la Conciencia Negra de Brasil.

En 2003, tras ser nombrado Ministro de Cultura, trabajó para expandir la presencia de Brasil en foros y conferencias de todo el mundo.

Gilberto Gil ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo social y político, entre los que se incluyen los nombramientos de gran oficial de la Legión de Honor francesa, Artista para la Paz por la UNESCO y Embajador de Buena Voluntad de la FAO. EFE