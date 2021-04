La supremacía masculina no ha sido ajena al escaso número de mujeres compositoras. Cantantes siempre subieron a los escenarios pero el acceso al podio o a las orquestas fue una conquista que tardó en imponerse.

Ejemplos de creadoras musicales también existieron. Otra cosa es que tuvieran visibilidad en un ambiente manejado por hombres. De ahí el interés del programa trabajado por el Dúo Dalí, un sugestivo abanico de obras creadas entre el XIX y el XX, un momento de rompimiento de clichés que revolucionaría la pintura, el teatro, la danza y, por supuesto, la música.

Dicho esto, la conveniencia del repertorio fue incuestionable: pequeñas joyas con las que tímidamente aquellas artistas se expresaban en un mundo donde no siempre iban a ser aceptadas.

Trabajar estas novedosas obras ha tenido que ser muy gratificante. Fernando Pascual (València, 1988) con su violín parisino del atelier de Collin- Mazin y Aida Velert (Barcelona, 1989), desde el gran Steinway de la SFV tocaron con aplomo y serenidad, logrando plasmar las diferentes paisajes que cada obra, distantes en el tiempo y en el lugar, y distintos por el lenguaje. Se trata de un repertorio poco trillado y no por eso menos seductor. Bien hicieron en no abrir del todo el gran cola. La acústica del Almudín no es precisamente cómplice de los intérpretes y ellos supieron equilibrar sonoridades. Pascual posee un sonido ajustado y claramente nítido que él pulió con buen gusto y mejor fraseo fundiéndose con el apoyo del piano de Velert que funciona más de manera concertante y no como mero acompañamiento. Así lo demostró en las Romanzas op.22, de Clara (Weick) Schumann o en la exigente Partita, de la polaca Bacewick.

En la cuota española escuchamos el lirismo melódico de Cuando salí de Marbella, que Matilde Salvador incorporó a su Copla del Sur, de 1939. El Dúo Dalí nos descubrió primicias de la británica Dorothy Howell y de la estadounidense Amy Beach, pioneras del momento que les tocó vivir. De la francesa Lili Boulanger escuchamos dos verdaderas joyas, de una artista desaparecida en plena juventud. Programa que merece volver a escucharse.