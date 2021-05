Timothée Chamalet dará vida a un joven Willy Wonka en la película musical que prepara Warner Bros sobre los primeros años de vida del famoso personaje. El estudio confirmó este lunes que el actor, de 25 años, protagonizará este proyecto que narrará cómo fue Willy Wonka antes de abrir la famosa fábrica de chocolate que Tim Burton inmortalizó en 'Charlie y la fábrica de chocolate' (2005). Chamalet tomará así el relevo de Johnny Depp para dar vida al personaje, que también fue encarnado por Gene Wilder en otra película de 1971 que supuso la primera adaptación cinematográfica de la novela homónima.

Paul King ('Paddington') dirigirá esta nueva cinta, cuyo estreno está previsto para la primavera de 2023.

Desde que Chamalet obtuviera la nominación al Óscar al mejor actor protagonista por 'Call Me By Your Name' (2017), su nombre no ha dejado de aparecer en importantes proyectos de Hollywood como 'Little Women', 'The King' y 'A Rainy Day in New York', esta última con cierta polémica ya que fue dirigida por Woody Allen. En los próximos meses, el actor estrenará 2 de los títulos más esperados del año: por un lado, 'The French Dispatch', que supone el regreso de Wes Anderson; y por el otro, la versión que Denis Villeneuve preparó de 'Dune', el clásico de ciencia ficción cuyo estreno está previsto para el 1 de octubre.